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"Арсенал" победил и на шесть очков оторвался от "Манчестер Сити" в АПЛ

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Лондонский "Арсенал" обыграл "Халл Сити" в матче десятого тура АПЛ и укрепил лидерство в турнирной таблице, сообщают Vesti.kz.

Победный гол "Арсенала" забил на 72-й минуте полузащитник Мартин Эдегор, который поразил ворота соперника и принес своей команде три очка.

После этой победы лондонцы довели свой актив до 27 очков и сохранили лидерство в АПЛ. Отрыв от идущего вторым "Манчестер Сити", у которого есть матч в запасе, составляет шесть баллов. "Халл Сити" с 11 очками занимает 13-е место.

"Горожане" в данный момент проводят выездную игру против "Ноттингем Форрест".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 10 9 0 1 15-5 27
2 Манчестер Сити 9 7 0 2 20-10 21
3 Брайтон энд Хов Альбион 9 6 1 2 24-7 19
4 Челси 9 5 1 3 19-15 16
5 Эвертон 10 4 4 2 12-10 16
6 Ливерпуль 9 4 3 2 11-9 15
7 Брентфорд 9 3 5 1 16-9 14
8 Лидс Юнайтед 10 3 5 2 10-8 14
9 Борнмут 9 3 3 3 14-13 12
10 Тоттенхэм Хотспур 10 3 3 4 10-11 12
11 Ньюкасл Юнайтед 10 3 3 4 13-16 12
12 Астон Вилла 9 3 3 3 10-13 12
13 Халл Сити 10 2 5 3 11-11 11
14 Ипсвич 9 3 2 4 14-18 11
15 Фулхэм 10 2 4 4 10-12 10
16 Ковентри Сити 10 3 0 7 10-19 9
17 Манчестер Юнайтед 9 1 4 4 10-15 7
18 Кристал Пэлас 9 2 1 6 9-21 7
19 Ноттингем Форест 9 1 3 5 6-12 6
20 Сандерленд 9 1 2 6 7-17 5

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