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Англия
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"Арсенал" договорился о контракте с талантом за 90 миллионов

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"Арсенал" договорился о контракте с талантом за 90 миллионов Микель Артета - главный тренер ФК "Арсенал". ©Depositphotos/thenews2.com

Лондонский "Арсенал" сделал серьёзный шаг к подписанию одного из самых перспективных полузащитников Англии - Моргана Роджерса, передают Vesti.kz.

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Лондонский "Арсенал" сделал серьёзный шаг к подписанию одного из самых перспективных полузащитников Англии - Моргана Роджерса, передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Николо Скиры, 23-летний футболист уже согласовал долгосрочный контракт с "канонирами" до 2031 года.

Переговоры с "Астон Виллой" впереди

Теперь, как отмечается, руководство "Арсенала" готово перейти к следующему этапу — переговорам с "Астон Виллой" о трансфере игрока. Бирмингемский клуб оценивает хавбека примерно в 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что интерес к Роджерсу также проявлял "Манчестер Сити". Для "горожан" игрок не является чужим — он находился в системе клуба с 2019 по 2023 год, однако так и не сумел закрепиться в основной команде, регулярно отправляясь в аренды.

Путь Роджерса к топ-уровню

Прорыв в карьере полузащитника произошёл после перехода в "Астон Виллу". В январе 2024 года бирмингемцы приобрели его у "Мидлсбро" за 9,4 миллиона евро, и с тех пор футболист стал одним из ключевых игроков команды.

Игрок сборной Англии Морган Роджерс в составе Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

В сезоне-2025/26 английской премьер-лиги (АПЛ) Роджерс провёл 37 матчей, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач, закрепившись в статусе одного из лидеров "Виллы".

Оценка потенциального трансфера и контракт

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего хавбека составляет около 90 миллионов евро. При этом его действующее соглашение с "Астон Виллой" рассчитано до лета 2031 года.

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 38 26 7 5 71-27 85
2 Манчестер Сити 38 23 9 6 77-35 78
3 Манчестер Юнайтед 38 20 11 7 69-50 71
4 Астон Вилла 38 19 8 11 56-49 65
5 Ливерпуль 38 17 9 12 63-53 60
6 Борнмут 38 13 18 7 58-54 57
7 Сандерленд 38 14 12 12 42-48 54
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 14 11 13 52-46 53
9 Брентфорд 38 14 11 13 55-52 53
10 Челси 38 14 10 14 58-52 52
11 Фулхэм 38 15 7 16 47-51 52
12 Ньюкасл Юнайтед 38 14 7 17 53-55 49
13 Эвертон 38 13 10 15 47-50 49
14 Лидс Юнайтед 38 11 14 13 49-56 47
15 Кристал Пэлас 38 11 12 15 41-51 45
16 Ноттингем Форест 38 11 11 16 48-51 44
17 Тоттенхэм Хотспур 38 10 11 17 48-57 41
18 Вест Хэм Юнайтед 38 10 9 19 46-65 39
19 Бернли 38 4 10 24 38-75 22
20 Вулверхэмптон Уондерерс 38 3 11 24 27-68 20

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