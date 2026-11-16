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"Арсенал" договорился о контракте со звёздным игроком за 120 миллионов

ФК "Арсенал". Фото: ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Лондонский "Арсенал" близок к продлению контракта с полузащитником сборной Англии Декланом Райсом, передают Vesti.kz.

Райс согласовал новый договор с "Арсеналом"

По информации инсайдера Фабрицио Романо, переговоры между клубом и 27-летним футболистом находятся на завершающей стадии. Ожидается, что в ближайшее время "канониры" официально объявят о подписании нового контракта с одним из ключевых игроков команды.

Нынешнее соглашение Райса с лондонцами рассчитано до 30 июня 2028 года и предусматривает опцию продления ещё на один сезон.

Статистика Райса в текущем сезоне

Деклан Райс. Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

В нынешнем сезоне Райс провёл 15 матчей во всех турнирах, суммарно отыграв 1232 минуты. По этому показателю он входит в число лидеров лондонской команды.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 120 миллионов евро.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 10 9 0 1 15-5 27
2 Брайтон энд Хов Альбион 10 7 1 2 26-7 22
3 Манчестер Сити 10 7 0 3 21-13 21
4 Ливерпуль 10 5 3 2 14-10 18
5 Челси 10 5 1 4 19-16 16
6 Эвертон 10 4 4 2 12-10 16
7 Борнмут 10 4 3 3 16-14 15
8 Брентфорд 10 3 5 2 16-11 14
9 Лидс Юнайтед 10 3 5 2 10-8 14
10 Астон Вилла 10 3 4 3 14-17 13
11 Тоттенхэм Хотспур 10 3 3 4 10-11 12
12 Ньюкасл Юнайтед 10 3 3 4 13-16 12
13 Халл Сити 10 2 5 3 11-11 11
14 Ипсвич 10 3 2 5 15-20 11
15 Фулхэм 10 2 4 4 10-12 10
16 Ноттингем Форест 10 2 3 5 9-13 9
17 Ковентри Сити 10 3 0 7 10-19 9
18 Манчестер Юнайтед 10 1 5 4 14-19 8
19 Сандерленд 10 2 2 6 8-17 8
20 Кристал Пэлас 10 2 1 7 10-24 7

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