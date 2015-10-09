Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
Сегодня 17:45
 

"Англия будет в шоке". Зария высказался о будущем Сатпаева в "Челси"

Летом этого года нападающий "Кайрата" и сборной Казахстана по футболу Дастан Сатпаев должен перебраться в "Челси", однако лондонцы могут сразу же отдать его в аренду. В беседе с корреспондентом Vesti.kz теперь уже бывший одноклубник форварда, грузинский хавбек Георги Зария оценил перспективы Дастана в Англии.

Летом этого года нападающий "Кайрата" и сборной Казахстана по футболу Дастан Сатпаев должен перебраться в "Челси", однако лондонцы могут сразу же отдать его в аренду. В беседе с корреспондентом Vesti.kz теперь уже бывший одноклубник форварда, грузинский хавбек Георги Зария оценил перспективы Дастана в Англии.

По мнению Зарии, 17-летний казахстанец способен сразу проявить себя в основном составе и его потенциал уже сейчас позволяет выступать за "синих".

"Заиграет ли Сатпаев в "Челси"? Ха-ха, вы просто не так хорошо знаете Дастана. Я каждый день с ним тренировался. Он - очень сильный футболист, он один из лучших, с кем я играл. Он - невероятный талант. У него есть время, ведь он очень молодой.

Если ему дадут шанс в "Челси" - вся Англия будет в шоке. Если бы я был тренером "Челси", я бы его оставил сразу, не отдавал никуда в аренду. На сто процентов уверен, Дастан может играть там", - отметил Георги.

Напомним, что в прошлом году Сатпаев выиграл с "Кайратом" титул чемпиона Казахстана, а также помог клубу выйти впервые в истории в общий этап Лиги чемпионов. На клубном уровне за календарный 2025-й год он провёл 41 матч во всех турнирах, забил 19 голов и отдал восемь голевых передач. 

Ожидается, что в августе этого года Сатпаев прибудет в расположение "Челси". Ранее стало известно, кто возглавил лондонский клуб после ухода Энцо Марески.

