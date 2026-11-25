Бывший футболист "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахим Стерлинг получил год условного заключения за опасное вождение автомобиля, передают Vesti.kz.

Стерлингу запретили водить автомобиль на два года

Как сообщает Sky Sports, решение было вынесено магистратским судом Бейсингсток (Англия). Помимо условного срока, 31-летнему англичанину назначили 100 часов общественных работ и запретили управлять автомобилем в течение двух лет.

Инцидент произошёл 28 мая на автомагистрали M3 в графстве Хэмпшир. Стерлинг, находившийся за рулём Lamborghini, врезался в дорожное ограждение. Прибывшие на место полицейские обнаружили у футболиста баллоны с закисью азота, известной как веселящий газ. После задержания спортсмен отказался предоставить образец для анализа.

Стерлинг признал вину по всем обвинениям

Футболист признал себя виновным по всем предъявленным пунктам: опасное вождение, хранение закиси азота с целью неправомерного вдыхания и отказ предоставить образец для анализа.

Карьера Стерлинга

Наибольших успехов Стерлинг добился в составе "Манчестер Сити", с которым четырежды становился чемпионом Англии. Также в карьере вингера были "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал".

Последним клубом англичанина стал нидерландский "Фейеноорд", который он покинул летом 2026 года.