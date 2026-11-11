18-летний вингер "Ливерпуля" Рио Нгумоа признался, что его главной карьерной целью является завоевание "Золотого мяча", передают Vesti.kz.

По словам англичанина, мощным стимулом для него и всего поколения молодых британских игроков стал недавний триумф соотечественника Харри Кейна.

В интервью авторитетному изданию The Telegraph Нгумоа не стал скрывать своих амбиций:

"Конечно, "Золотой мяч" - это мечта! Я думаю, что способен выиграть его. Победа Харри Кейна в этом году - определенно грандиозное событие. Это очень помогло всему английскому футболу, ведь каждый из нас увидел, как один из наших парней забирает эту награду. Такой пример мотивирует гораздо больше людей стремиться к признанию в качестве лучшего игрока планеты. Что касается меня, я бы очень хотел достичь этой вершины и верю, что мне это под силу".

Напомним, в конце октября нападающий мюнхенской "Баварии" Харри Кейн впервые в карьере стал обладателем "Золотого мяча"-2026, опередив в голосовании Килиана Мбаппе ("Реал") и Ламина Ямаля ("Барселона").

В текущем сезоне Нгумоа провёл 14 матчей во всех турнирах и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 50 миллионов евро.