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18-летний талант нацелился на "Золотой мяч" после триумфа Кейна

Фото: Depositphotos/Maxisports©

18-летний вингер "Ливерпуля" Рио Нгумоа признался, что его главной карьерной целью является завоевание "Золотого мяча", передают Vesti.kz.

По словам англичанина, мощным стимулом для него и всего поколения молодых британских игроков стал недавний триумф соотечественника Харри Кейна.

В интервью авторитетному изданию The Telegraph Нгумоа не стал скрывать своих амбиций:

"Конечно, "Золотой мяч" - это мечта! Я думаю, что способен выиграть его. Победа Харри Кейна в этом году - определенно грандиозное событие. Это очень помогло всему английскому футболу, ведь каждый из нас увидел, как один из наших парней забирает эту награду.

Такой пример мотивирует гораздо больше людей стремиться к признанию в качестве лучшего игрока планеты. Что касается меня, я бы очень хотел достичь этой вершины и верю, что мне это под силу".

Напомним, в конце октября нападающий мюнхенской "Баварии" Харри Кейн впервые в карьере стал обладателем "Золотого мяча"-2026, опередив в голосовании Килиана Мбаппе ("Реал") и Ламина Ямаля ("Барселона").

В текущем сезоне Нгумоа провёл 14 матчей во всех турнирах и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 50 миллионов евро.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 10 9 0 1 15-5 27
2 Брайтон энд Хов Альбион 10 7 1 2 26-7 22
3 Манчестер Сити 10 7 0 3 21-13 21
4 Ливерпуль 10 5 3 2 14-10 18
5 Челси 10 5 1 4 19-16 16
6 Эвертон 10 4 4 2 12-10 16
7 Борнмут 10 4 3 3 16-14 15
8 Брентфорд 10 3 5 2 16-11 14
9 Лидс Юнайтед 10 3 5 2 10-8 14
10 Астон Вилла 10 3 4 3 14-17 13
11 Тоттенхэм Хотспур 10 3 3 4 10-11 12
12 Ньюкасл Юнайтед 10 3 3 4 13-16 12
13 Халл Сити 10 2 5 3 11-11 11
14 Ипсвич 10 3 2 5 15-20 11
15 Фулхэм 10 2 4 4 10-12 10
16 Ноттингем Форест 10 2 3 5 9-13 9
17 Ковентри Сити 10 3 0 7 10-19 9
18 Манчестер Юнайтед 10 1 5 4 14-19 8
19 Сандерленд 10 2 2 6 8-17 8
20 Кристал Пэлас 10 2 1 7 10-24 7

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