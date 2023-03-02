Творит историю. Казахстанский дотер оказался в шаге от финала турнира серии Major

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Сегодня 09:00
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Команда казахстанца Алимжана Watson Исламбекова - Entity - оказалась в полуфинале верхней сетки турнира The Lima Major 2023 по Dota 2 с призовым фондом 500 тысяч долларов, передает корреспондент Vesti.kz.

В четвертьфинале Entity уверенно победила хозяев турнира Evil Geniuses со счетом 2:0. В следующей игре 2 марта коллектив Исламбекова сыграет с Gaming Gladiators.

По ходу группового этапа коллектив казахстанца обыграл Geek Slate, Knights, BeetBoom, Hell Raisers, сыграл вничью с Shopofy Reb, Aster, Beastcoast. Единственной неудачей стало поражение лидеру группы и бронзовому призеру чемпионата мира - Liquid. В итоге Entity набрала 11 очков и заняла второе место в группе. Это обеспечило выход в верхнюю сетку плей-офф соревнования.

Сам турнир завершится 5 марта в Лиме (Перу).

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Метки:
Киберспорт

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