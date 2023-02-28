Три казаха будут играть за самую легендарную команду NaVi

Новости спорта Киберспорт Dota2
Сегодня 13:58
©navi.gg

Легендарная киберспортивная организация Natus Vincere (NaVi) выкупила состав PuckChamp по Dota 2, за который выступали три казахстанца, передает корреспондент Vesti.kz.

Теперь украинцы Максим Shigetsu Попадинец и Максим mellojul Пнев, а также казахстанцы Абдималик Malik Сайлау, Даниял XSvamp1Re Алибаев и Арман Malady Оразбаев будут выступать за NaVi. Обновленный ростер приступит к своим обязанностям в следующем розыгрыше первого дивизиона Dota Pro Circuit 2023: Season 2 для Восточной Европы.

Отметим, что если Оразбаев перешел команду еще в конце прошлого года, то Алибаев и Сайлау играли за другие коллективы. Задача перед командой в новом розыгрыше - набрать рейтинговые очки и обеспечить себе прямое попадание на чемпионат мира по Dota 2 - The International.

Напомним, что Navi являются первыми чемпионами мира по Dota 2 и самой популярной командой СНГ. В ее составе играл легендарный дотер Даниил Dendi Ишутин.

Между тем, казахстанец Алимжан Watson Исламбеков стал первым в истории представителем нашей страны на турнире серии Major. В составе Entity он прошел в плей-офф The Lima Major 2023 с призовым фондом 500 тысяч долларов.

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Метки:
Киберспорт

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