Казахстанец сыграет против чемпиона мира по Dota 2 на турнире за 4 000 000 долларов

Казахстанский киберспортсмен Абдумалик Malik Сайлау сыграет в турнире по Dota 2 с призовым фондом 4 000 000 долларов, передает корреспондент Vesti.kz.

Игрок, выступающий за Puck Champ в качестве оффлейнера, выступит в роли стендина (арендованного игрока. - Прим. Vesti) команды Deboosters. С ним вместе будут играть его бывший одноклубник по Khan Стоян Lil pleb Костро, а также два киберспортсмена из Саудовской Аравии и один из ОАЭ.

Соперничать Deboosters будут с PSG:LGD, Secret, Tundra E-sports и действующим чемпионом мира - Team Spirit. Турнир стартует 20 июля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершится через четыре дня.

Добавим, что Сайлау в прошлом успел сыграть три матча за Spirit, но не смог удержаться в составе команды. За свою карьеру он выступал за 18 команд. За последний свой коллектив он начал играть в ноябре 2021 года.

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