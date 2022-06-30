Казахстанский игрок Hell Raisers Арман Malady Оразбаев занял первое место в текущем рейтинге европейского региона по Dota 2, передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанец опередил соперников из таких грандов, как OG, Evil Geniuses и Natus Vincere. Текущий рейтинг Malady составляет 12 тысяч MMR. В профи он провел 89 матчей, из которых 67 процентов завершились победой.

Его команда HR выступает во втором дивизионе Dota Pro Circuit 2021/22: Season 3 для СНГ. За четыре раунда коллектив победил в трех матчах, уступив только No Sorry в дебютной встрече. В случае успеха команда Malady получит путевку в первую лигу, которая определяет участников турниров серии Major.

Ранее Оразбаев выступал за казахстанскую команду V-Gaming, с которой побеждал в Лиге чемпионов по Dota 2.

Добавим, что казахстанца считают одним из лучших саппортов пятой позиции в СНГ.