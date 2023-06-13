Астана примет чемпионат мира по рукопашному бою

С 16 по 18 июня в городе Астана (Казахстан) во Дворце единоборств имени Ж.Ушкемпирова (проспект Кабанбай Батыра, д.45А) состоится VII Чемпионат мира по рукопашному бою, организованный "Всеказахстанской Ассоциацией рукопашного боя" при поддержке Управления физической культуры и спорта города Астаны и Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.



На Чемпионат мира заявились спортсмены из 28 стран (Азербайджан, Армения, Афганистан, Беларусь, Гана, Германия, Индия, Иордания, Иран, Кыргызстан, Румыния, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Венесуэла, Китай, Колумбия, Италия, Испания, Перу, США, Сенегал, Таиланд, Чехия, Польша, Молдова, Монголия, Казахстан). Всего на Чемпионате ожидается около 300 участников.



Чемпионат будет проходить в двух дисциплинах "Поединок" (8 мужских, 6 женских и 2 абсолютные весовые категории) и "Самооборона" (11 мужских, 5 женских весовых категорий).



Программа Чемпионата:

16 июня, дисциплина "Самооборона" (участники будут демонстрировать приемы самообороны от невооруженного и вооруженного нападения):

10:00 - 13:00 - предварительные встречи;

14:00-19:00 - полуфинальные и финальные поединки. Награждение.

17 июня, дисциплина "Поединок":

10:00 - 13:00 - предварительные поединки;

14:00-19:00 - полуфинальные и финальные поединки.

18 июня, 17.00-20.00:

Торжественное открытие Чемпионата мира. Финальные поединки. Награждение.

В заключительный день Чемпионата в перерывах между зрелищными баталиями сильнейших спортсменов мира вниманию болельщиков будет представлена концертная программа с участием звезд отечественного шоу-бизнеса.

16-17 июня на состязания Чемпионата мира вход свободный. Билеты на финальные поединки, которые пройдут 18 июня, можно приобрести на сайте ticketon.kz.