Сборная Казахстана осталась без Александра Бублика: подробности

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик (№19) не сможет помочь сборной Казахстана в противостоянии первой мировой группы Кубка Дэвиса против команды Южной Корее. Его вчерашний матч с Сун Ву Квоном (№478) был прерван из-за дождя, сообщают Vesti.kz.

Бублик проигрывал Сун Ву со счётом 6:7(6), 0:3. У казахстанца были болевые ощущения, в связи с которым он взял медицинский тайм-аут, и в этот же момент в Чхунчхоне (Южная Корея) начался дождь. В итоге игра была перенесена на субботу, 13 сентября.

Но сейчас, перед стартом игрового дня, было принято тяжёлое решение: Бублик снялся с матча из-за травмы и не сможет сыграть в других матчах противостояния. Таким образом Квон добыл победу и сравнял счёт в противостоянии - 1:1.

Теперь всё решится в оставшихся матчах. Сначала на корте пройдёт парный матч между дуэтами. Затем в одиночных играх сыграют, а также Квон и Шевченко.

Победитель противостояния получит право сыграть в квалификации за выход в финальный этап Кубка Дэвиса-2026.