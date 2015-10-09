Провалом обернулось противостояние Южная Корея - Казахстан в Кубке Дэвиса

Сборная Казахстана потерпела досрочное поражение в выездном противостоянии первой мировой группы Кубка Дэвиса с командой Южной Кореи. После четырёх игр был зафиксирован счёт 1:3 в пользу хозяев корта, передаёт корреспондент Vesti.kz.

Решающей стало противостояние между Дмитрием Попко (№220) и Хёном Чоном (№379). Теннисист из Южной Кореи одержал победу в двух партиях - 6:3, 7:5. Причём во втором сете Попко упустил преимущество в два брейка: он вёл 5:1, но уступил 5:7.

Отметим, что противостояние началось с победы казахстанца Александра Шевченко в одиночном разряде над Чёном (1:0). Затем Александр Бублик не смог доиграть свою игру с Сун Ву Квоном из-за травмы (1:1). После в парной встрече Шевченко и Тимофей Скатов потерпели поражение в двух сетах (1:2).

Теперь сборная Южной Кореи в начале 2026 года сыграет в квалификации за право принять участие в финальной стадии Кубка Дэвиса.

Казахстан же, как и в этом году, ждут квалификационные матчи первой мировой группы (в 2025-м играли с Пакистаном). Победа сохранит шансы осенью 2026 года побороться за повышение в классе, а поражение отправит сборную во вторую мировую группу, на дивизион ниже.