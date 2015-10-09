Южная Корея вышла вперёд в противостоянии Кубка Дэвиса с Казахстаном

Сборная Казахстана проиграла парный матч в противостоянии первой мировой группы Кубка Дэвиса против Южной Кореи. Честь страны защищали Александр Шевченко и Тимофей Скатов, сообщают Vesti.kz.

К сожалению, второй игровой день в Чхунчхоне (Южная Корея) начался с плохих новостей. Сначала стало известно, что травма не позволит лидеру команды Александру Бублику доиграть вчерашний матч. В итоге счёт в противостоянии автоматически стал равным - 1:1.

А в парной встрече Шевченко и Скатов проиграли Юй Сун Паку и Джи Сун Наму - 2:6, 3:6. Теперь хозяева корта ведут - 2:1.

Впереди две одиночные встречи.должен будет сыграть с, а Шевченко - с. Если в следующем матче Казахстан потерпит неудачу, то южнокорейцы досрочно станут победителями противостояния.

Отметим, что на кону путёвка в квалификацию финальной части Кубка Дэвиса-2026.

