Казахстан вышел вперед в матче Кубка Дэвиса

Стартовала матчевая встреча сборных Южной Кореи и Казахстана в рамках Мировой группы 1 Кубка Дэвиса, сообщают Vesti.kz. Противостояние проходит в Южной Корее.

В первой игре Александр Шевченко обыграл Хён Чона - 6:4, 6:3. Встреча продлилась один час и 37 минут.

Во второй игре лидер сборной Казахстана Александр Булик встречается с Сун Квоном. Первый сет Бублик выиграл со счетом 7:6(6).

Во втором сете, при счете 3:0 в пользу Бублика матч был прерван из-за дождя.

Матчевая серия пройдет до трех побед одной из команд, которая первой выиграет три поединка получит повышение и в следующем году выступит в квалификации Мировой группы, где разыгрываются путёвки в финальную стадию элиты мирового тенниса.