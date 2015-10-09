Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Кубок Дэвиса
Казахстан вышел вперед в матче Кубка Дэвиса

Стартовала матчевая встреча сборных Южной Кореи и Казахстана в рамках Мировой группы 1 Кубка Дэвиса, сообщают Vesti.kz. Противостояние проходит в Южной Корее.

В первой игре Александр Шевченко обыграл Хён Чона - 6:4, 6:3. Встреча продлилась один час и 37 минут.

Во второй игре лидер сборной Казахстана Александр Булик встречается с Сун Квоном. Первый сет Бублик выиграл со счетом 7:6(6).

Во втором сете, при счете 3:0 в пользу Бублика матч был прерван из-за дождя.

Матчевая серия пройдет до трех побед одной из команд, которая первой выиграет три поединка получит повышение и в следующем году выступит в квалификации Мировой группы, где разыгрываются путёвки в финальную стадию элиты мирового тенниса.


Кубок Дэвиса 2025   •   Южная Корея   •   Основной раунд, Мировая группа 1, мужчины
Сегодня 09:20   •   прерван
Южная Корея
Южная Корея
0:1
Казахстан
Казахстан
