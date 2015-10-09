Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Кубок Дэвиса
Сегодня 14:51
 

"Иногда мне стыдно бывает": Бублик откровенно высказался перед матчем Кубка Дэвиса в Астане

  Комментарии

Поделиться
"Иногда мне стыдно бывает": Бублик откровенно высказался перед матчем Кубка Дэвиса в Астане Александр Бублик. Фото: ©КТФ/Андрей Ударцев

6 и 7 февраля в Астане мужская сборная Казахстана по теннису проведёт домашний матч плей-офф Кубка Дэвиса против команды Монако, передают Vesti.kz.

Поделиться

6 и 7 февраля в Астане мужская сборная Казахстана по теннису проведёт домашний матч плей-офф Кубка Дэвиса против команды Монако, передают Vesti.kz.

Накануне встречи в столице прошла жеребьёвка, по итогам которой был определён соперник Александра Бублика.

Однако внимание журналистов на пресс-конференции было приковано не только к турнирным раскладам.

Во время общения с прессой Бублик откровенно поделился своим отношением к популярности и к тому, как его эмоции и реакции на корте превращаются в контент для социальных сетей.

"Периодически мне попадаются какие-то нарезки с моими выступлениями, так скажем.

Да, я смотрю – иногда смеюсь, иногда плачу", – рассказал теннисист.

На уточняющий вопрос о причинах такой реакции Бублик ответил с присущей ему самоиронией:

"Потому что иногда мне стыдно бывает", – признался Александр.

Девять цифр: сколько заработали Путинцева и Бублик на Australian Open?

Ранее представитель сборной Монако Валентен Вашеро назвал ключевую угрозу со стороны команды Казахстана.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Кубок Дэвиса 2026   •   Казахстан, Астана   •   Плэй-офф, Мировая группа 1, мужчины
6 февраля 15:00   •   не начат
Казахстан
Казахстан
- : -
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
Казахстан
Ничья
Монако
Проголосовало 13 человек

Реклама

Живи спортом!