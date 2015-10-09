"Иногда мне стыдно бывает": Бублик откровенно высказался перед матчем Кубка Дэвиса в Астане

6 и 7 февраля в Астане мужская сборная Казахстана по теннису проведёт домашний матч плей-офф Кубка Дэвиса против команды Монако, передают Vesti.kz.

Накануне встречи в столице прошла жеребьёвка, по итогам которой был определён соперник Александра Бублика.

Однако внимание журналистов на пресс-конференции было приковано не только к турнирным раскладам.

Во время общения с прессой Бублик откровенно поделился своим отношением к популярности и к тому, как его эмоции и реакции на корте превращаются в контент для социальных сетей.

"Периодически мне попадаются какие-то нарезки с моими выступлениями, так скажем. Да, я смотрю – иногда смеюсь, иногда плачу", – рассказал теннисист.

На уточняющий вопрос о причинах такой реакции Бублик ответил с присущей ему самоиронией:

"Потому что иногда мне стыдно бывает", – признался Александр.

