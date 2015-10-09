Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Кубок Дэвиса
Сегодня 13:35
 

Определился соперник Александра Бублика на Кубке Дэвиса в Астане

  Комментарии

Поделиться
Определился соперник Александра Бублика на Кубке Дэвиса в Астане Александр Бублик ©Андрей Ударцев

6–7 февраля в Астане пройдёт матч плей-офф Кубка Дэвиса между мужскими сборными Казахстана и Монако, передают Vesti.kz

Поделиться

6–7 февраля в Астане пройдёт матч плей-офф Кубка Дэвиса между мужскими сборными Казахстана и Монако, передают Vesti.kz

В столице состоялась церемония жеребьёвки, по итогам которой определились игровые пары.

Расписание матчей Казахстан - Монако

Первый день (одиночные встречи):

Второй день:

  • Парный матч: Александр Бублик / Бейбит Жукаев – Ромен Арнеодо / Хьюго Нис

Одиночные матчи:

  • Александр Бублик – Валентин Вашеро
  • Александр Шевченко – Хьюго Нис

Отметим, что Кубок Дэвиса – крупнейшие международные командные соревнования по теннису среди мужчин. Турнир проводится с 1900 года, а с 1979-го проходит под эгидой Международной федерации тенниса (ITF). 

Ранее капитан сборной Казахстана прокомментировал недовольство Бублика условиями корта.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Кубок Дэвиса 2026   •   Казахстан, Астана   •   Плэй-офф, Мировая группа 1, мужчины
6 февраля 15:00   •   не начат
Казахстан
Казахстан
- : -
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
Казахстан
Ничья
Монако
Проголосовало 13 человек

Реклама

Живи спортом!