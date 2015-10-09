Определился соперник Александра Бублика на Кубке Дэвиса в Астане

6–7 февраля в Астане пройдёт матч плей-офф Кубка Дэвиса между мужскими сборными Казахстана и Монако, передают Vesti.kz.

В столице состоялась церемония жеребьёвки, по итогам которой определились игровые пары.

Расписание матчей Казахстан - Монако

Первый день (одиночные встречи):

Александр Бублик – Хьюго Нис

Александр Шевченко – Валентин Вашеро

Второй день:

Парный матч: Александр Бублик / Бейбит Жукаев – Ромен Арнеодо / Хьюго Нис

Одиночные матчи:

Александр Бублик – Валентин Вашеро

Александр Шевченко – Хьюго Нис

Отметим, что Кубок Дэвиса – крупнейшие международные командные соревнования по теннису среди мужчин. Турнир проводится с 1900 года, а с 1979-го проходит под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).

Ранее капитан сборной Казахстана прокомментировал недовольство Бублика условиями корта.

