Определился соперник Александра Бублика на Кубке Дэвиса в Астане

6–7 февраля в Астане пройдёт матч плей-офф Кубка Дэвиса между мужскими сборными Казахстана и Монако, передают Vesti.kz.
В столице состоялась церемония жеребьёвки, по итогам которой определились игровые пары.
Расписание матчей Казахстан - Монако
Первый день (одиночные встречи):
- Александр Бублик – Хьюго Нис
- Александр Шевченко – Валентин Вашеро
Второй день:
- Парный матч: Александр Бублик / Бейбит Жукаев – Ромен Арнеодо / Хьюго Нис
Одиночные матчи:
- Александр Бублик – Валентин Вашеро
- Александр Шевченко – Хьюго Нис
Отметим, что Кубок Дэвиса – крупнейшие международные командные соревнования по теннису среди мужчин. Турнир проводится с 1900 года, а с 1979-го проходит под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).
Ранее капитан сборной Казахстана прокомментировал недовольство Бублика условиями корта.
