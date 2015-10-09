Капитан сборной Казахстана прокомментировал недовольство Бублика условиями корта

Сегодня в Астане состоялась пресс-конференция в преддверии матча плей-офф Кубка Дэвиса между сборными Казахстана и Монако, сообщает Vesti.kz.

Пост капитана сборной Казахстана вновь занял Диас Доскараев, сменивший Юрия Щукина.

Также одной из тем пресс-конференции стало состояние корта, на котором в ближайшие дни пройдут матчи этого противостояния.

Поводом для обсуждения стали рабочие комментарии Александра Бублика, который в ходе тренировочного процесса поделился своими ощущениями от покрытия, отметив, что корт кажется ему не самым быстрым.

"Покрытие, которое было выбрано и постелено, уже меняться не будет, - пояснил Доскараев. - Сейчас здесь находится команда Монако, все официально утверждено. Понятно, что в идеале всегда хочется лучших условий, но нужно учитывать формат Кубка Дэвиса. Это не один матч, а сразу пять: четыре одиночные встречи и парная игра. Плюс у всех игроков разные стили.

По словам капитана, при выборе корта организаторы исходили не из интересов одного теннисиста, а из баланса для обеих команд.

"Мы понимаем, что лидер сборной Монако предпочитает быстрое покрытие, особенно с учетом его мощной подачи. Поэтому старались подобрать максимально компромиссный вариант, приемлемый для всех. В этом смысле у нас хорошие шансы, - отметил Доскараев.

Капитан также обратил внимание на фактор трибун, который может неожиданно повлиять на игру.

"Ожидается около трех тысяч болельщиков. Это тоже важно. В зале станет теплее, воздух будет более плотным, мяч полетит быстрее. И это может сыграть как в нашу пользу, так и в пользу соперника. Такие детали часто решают исход матчей на этом уровне"

17-летний казахстанец взлетел в мировом рейтинге после триумфа на AO-2026

"А вот то, что вы заметили в тренировочном процессе, ну это рабочий момент, то есть мы все стараемся подготовиться максимально, но и где-то и получается, где-то нет, это спорт в любом случае", - отметил капитан.

Ранее Доскараев уже возглавлял сборную в период с 2012 по 2019 годы. Под его руководством команда трижды доходила до четвертьфинала Кубка Дэвиса и однажды пробивалась в финальный этап турнира после изменения формата соревнований.

Напомним, что 6 и 7 февраля в Астане на кортах Национального теннисного центра Beeline Arena состоится матч плей-офф первой мировой группы Кубка Дэвиса.

Казахстан подойдет к этой встрече в оптимальном составе. В заявку включены все ведущие теннисисты страны: Александр Бублик (10 ATP), Александр Шевченко (97 ATP), Тимофей Скатов (183 ATP), Бейбит Жукаев (261 ATP), Дмитрий Попко (222 ATP), а также Денис Евсеев.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!