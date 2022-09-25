Велогонщика арестовали во время ЧМ. Он ударил ребенка

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Вчера 20:14
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Нидерландский велогонщик ван дер Пул был арестован во время чемпионата мира по велоспорту, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Sporza.

В ночь перед групповой гонкой в австралийском Вуллонгонге Матье ван дер Пул находился в отеле, где вступил в словесную перепалку с несколькими подростками. Дети вели себя шумно и вызвали недовольство у спортсмена.

"Я лег спать пораньше, и многие дети в коридоре сочли нужным постоянно стучать в мою дверь. Через некоторое время я решил, что с меня хватит.

Был не столь любезен в просьбах остановиться. После этого была вызвана полиция, и меня забрали", - рассказал ван дер Пул.

По данным австралийской полиции, во время перепалки велогонщик толкнул одну из девочек - она упала и получила небольшую травму локтя. Судебный процесс по данному делу ожидается во вторник.

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Метки:
велоспорт Дети

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