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Казахстанские гонщики завоевали золото и серебро чемпионата Азии

Казахстанские гонщики завоевали золото и серебро чемпионата Азии
©КФВС

Казахстанский гонщик Глеб Брусенский одержал победу в групповой гонке чемпионата Азии по велоспорту на шоссе, сообщают Vesti.kz. Турнир прошел в Таиланде.

Следом за Брусенским финишировал Евгений Гидич. Таким образом, в копилке сборной Казахстана оказалось две медали. Замкнул тройку лучших японец Юкия Араширо.

Напомним, что ранее казахстанец Евгений Федоров одержал победу в индивидуальной гонке, а олимпийский чемпион Александр Винокуров стал победителем в категории Masters. Также золото в смешанной эстафете завоевали Евгений Федоров, Игорь Чжан, Дмитрий Груздев, Марина Кузьмина, Рината Султанова и Махаббат Умутжанова.

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева 

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