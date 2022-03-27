Казахстанка завоевала золото на чемпионате Азии по велоспорту и вошла в историю

Казахстанка Рината Султанова завоевала золотую медаль на чемпионате Азии по велоспорту на шоссе в Таджикистане. Об этом сообщает Olympic.kz.

Султанова стала лучшей в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Она проехала дистанцию в 24 километра за 33 минуты и 24,632 секунды, показав лучшее время в категории "женщины-элита".

Второй стала Делия Приатна (+34.643) из Индонезии, а бронза досталась Солонго Церенлхам (+01:39.450) из Монголии.

Отметим, что Рината Султанова стала первой казахстанской гонщицей, завоевавшей золото на чемпионате Азии по велоспорту на шоссе.