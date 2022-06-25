Гонщик Astana Qazaqstan Team Евгений Гидич выиграл групповую гонку чемпионата Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соревнования прошли в курортной зоне Боровое.

Расстояние в 157,5 километра Гидич преодолел за 3 часа 43 минуты и 48 секунд.

Остальные места на пьедестале почета также заняли гонщики "Астаны". Артем Захаров финишировал вторым, проиграв победителю всего секунду, а третьим стал Глеб Брусенский, отставший на две секунды.

Новые выпуски на нашем YouTube-канале . Смотрим, комментируем, лайкаем! Эксклюзивное видеоинтервью Шавката Рахмонова:И Сергея Морозова: