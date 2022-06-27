Велокоманда "Астана" объявила состав на "Тур де Франс - 2022", сообщает корреспондент Vesti.kz.

На самой престижной веломногодневке в составе казахстанской команды выступят восемь гонщиков.

Состав команды: Самуэле Баттистелла (Италия), Фабио Феллине (Италия), Дмитрий Груздев (Казахстан), Джо Домбровски (США), Алексей Луценко (Казахстан), Джанни Москон (Италия), Симоне Веласко (Италия), Андрей Зейц (Казахстан).

Спортивные директора в гонке: Александр Шефер (Казахстан), Бруно Ченьялта (Италия), Стефано Занини (Италия).

В этом году "Тур де Франс" пройдет с 1 по 24 июля.

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