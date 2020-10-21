"У нас сильная команда". Спортивный менеджер "Астаны" - о старте "Вуэльты" и здоровье гонщиков

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Велокоманда "Астана" Тур де Франс Джиро д’Италия Вуэльта Казахстан (велоспорт)
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"У нас сильная команда". Спортивный менеджер "Астаны" - о старте "Вуэльты" и здоровье гонщиков

Испанская велогонка стартовала 20 октября.

"У нас сильная команда". Спортивный менеджер "Астаны" - о старте "Вуэльты" и здоровье гонщиков
Фото: Astana Pro Team ©
Новости спорта Другие Велоспорт
0
Спортивный менеджер велокоманды "Астана" Дмитрий Фофонов прокомментировал итоги первого этапа "Вуэльты". По его словам, команде, пусть и в усеченном составе, по силам бороться за высокие места, передает корреспондент Vesti.kz.

- Наши гонщики на общий зачет, Александр Власов и Йон Исагирре, все еще на пути к полному восстановлению после различных проблем со здоровьем. И поэтому мы начали эту "Вуэльту", рассматривая два плана - борьбу за общий зачет и за отдельные этапы. Цифры, которые ребята показывали на тренировке, были хорошими, но на таком сложном первом этапе, как сегодня, угадать, каким будет самочувствие, невозможно. Конечно, ты должен быть на 100 процентов готов, чтобы суметь ответить на атаки соперников. Что ж, первый план не сработал, так что мы переключимся на план Б и по ходу гонки будем пытаться сражаться за победу на этапах.

С другой стороны, Власов проиграл четыре с половиной минуты, но если он почувствует себя лучше на следующих этапах и сможет следовать за лидерами, то мы поддержим его в борьбе за как можно более высокое место в общем зачете на своем первом полном Гранд-туре. Я думаю, что у нас очень сильная и сбалансированная команда, и мы можем добиться ряда хороших результатов на этой "Вуэльте Испании", - сказал Фофонов официальному сайту "Астаны".

Добавим, что на первом этапе Исагирре финишировал 13-м, Власов был в топ-50.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Вуэльта Астана велокоманда Испания

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
16:42
Велоспорт

"У нас сильная команда". Спортивный менеджер "Астаны" - о старте "Вуэльты" и здоровье гонщиков
Вчера
22:53
Велоспорт

Горка Исагирре показал лучший результат из велогонщиков "Астаны" на первом этапе "Вуэльты"
Вчера
22:21
Велоспорт

Велогонщик "Астаны" стал девятым на 16-м этапе "Джиро", Фульсанг сохранил свою позицию в общем зачете
Вчера
16:40
Велоспорт

Участник "Джиро д'Италия" во второй раз заразился коронавирусом
19 октября
10:55
Велоспорт

"Феллине был великолепен". Капитан "Астаны" поблагодарил одноклубника за помощь на 15-м этапе "Джиро"
18 октября
07:15
Велоспорт

"Не удержал ритм". Капитан "Астаны" объяснил неудачное выступление на 14 этапе "Джиро"
17 октября
21:38
Велоспорт

Капитан "Астаны" выпал из топ-10 после "разделки" на "Джиро д'Италия"
17 октября
10:33
Велоспорт

"Я приложу максимум усилий". Капитан "Астаны" - о 13-м этапе и цели до конца "Джиро"
16 октября
23:22
Велоспорт

Капитан "Астаны" сохранил место в топ-10 на "Джиро д'Италия" после 13 этапа
16 октября
11:04
Велоспорт

"Защищал Фульсанга". Велогонщик "Астаны" - об итогах 12 этапа "Джиро д'Италия"
15 октября
21:35
Велоспорт

Капитан "Астаны" вернулся в топ-10 на "Джиро д'Италия" после 12 этапа
14 октября
07:49
Велоспорт

"Нам откровенно не повезло". Капитан "Астаны" объяснил причину неудачного выступления на этапе "Джиро"
13 октября
22:33
Велоспорт

Капитан "Астаны" выпал из топ-10 общего зачета "Джиро д'Италия"
13 октября
16:57
Велоспорт

Вторая велокоманда в полном составе снялась с "Джиро Д'Италия"
12 октября
11:34
Велоспорт

"Здорово отыграть время перед днем отдыха". Капитан "Астаны" - о шестом месте в общем зачете "Джиро д'Италия"
10 октября
22:03
Велоспорт

Капитан "Астаны" сохранил седьмое место в общем зачете "Джиро д'Италия" после восьмого этапа
10 октября
07:15
Велоспорт

Прошли день без потерь. Фульсанг - о седьмом этапе "Джиро Д'Италия"
9 октября
20:46
Велоспорт

Лидер "Астаны" удержался в топ-10 общего зачета по итогам седьмого этапа "Джиро Д'Италия"
9 октября
16:38
Велоспорт

Во Франции отменили проведение знаменитой велогонки
9 октября
12:05
Велоспорт

Гонщик "Астаны" высказался о третьем месте на этапе Гранд-тура
8 октября
21:33
Велоспорт

Капитан "Астаны" сохранил седьмое место в общем зачете "Джиро д'Италия" после шестого этапа
7 октября
15:06
Велоспорт

"Спуск был мокрым и опасным". Капитан "Астаны" Фульсанг - о четвертом этапе "Джиро д'Италия"
7 октября
10:46
Развитие спорта

ППСК "Астана" ликвидирован. Что будет с "Астаной" и "Барысом"?
7 октября
09:41
Велоспорт

Заболевший коронавирусом Луценко не попал в состав "Астаны" на велогонку в Бельгии
6 октября
21:18
Велоспорт

Капитан "Астаны" остался в топ-10 общего зачета после четвертого этапа "Джиро д'Италия"
5 октября
23:20
Велоспорт

Капитан "Астаны" вошел в топ-10 общего зачета "Джиро д'Италия"
4 октября
23:50
Велоспорт

"Астана" потеряла еще одного гонщика на "Джиро д’Италия"
4 октября
07:16
Велоспорт

Капитан "Астаны" избежал серьезных травм после падения на "Джиро д'Италия-2020"
3 октября
22:08
Велоспорт

Велогонщик "Астаны" упал на первом этапе "Джиро д'Италия-2020" и был госпитализирован
3 октября
12:39
Велоспорт

"У "Астаны" здесь очень сильная команда". Фульсанг поделился настроем на "Джиро д'Италия-2020"
17 марта 2019
13:18
Велоспорт

Видеорепортаж с победного этапа Алексея Луценко на "Тиррено - Адриатико"
1 октября 2018
12:57
Велоспорт

Как это было. Фото с шестого сезона велогонки "Тур Алматы"
21 марта 2018
20:53
Велоспорт

"Винокуров с домброй и праздничный бешбармак". Велокоманда "Астана" поздравила казахстанцев с Наурызом
1 июня 2017
14:15
Велоспорт

"Астана" на "Джиро д'Италия"
4 октября 2016
18:23
Велоспорт

Лучшие моменты велогонки "Тур Алматы"
4 октября 2015
15:16
Велоспорт

Фоторепортаж с велогонки "Тур Алматы"
16 августа 2015
16:45
Велоспорт

Фото со второй любительской велогонки профессионального уровня Tour Of World Class
2 августа 2015
09:47
Велоспорт

Мотоцикл сбил велогонщика на "Классике Сан-Себастьяна"
8 сентября 2014
19:46
Велоспорт

Промо-ролик ко второй международной велогонке "Тур Алматы-2014"
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика