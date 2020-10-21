"У нас сильная команда". Спортивный менеджер "Астаны" - о старте "Вуэльты" и здоровье гонщиков

Спортивный менеджер велокоманды "Астана
" Дмитрий Фофонов
прокомментировал итоги первого этапа "Вуэльты
". По его словам, команде, пусть и в усеченном составе, по силам бороться за высокие места, передает корреспондент Vesti.kz
.
- Наши гонщики на общий зачет, Александр Власов и Йон Исагирре, все еще на пути к полному восстановлению после различных проблем со здоровьем. И поэтому мы начали эту "Вуэльту", рассматривая два плана - борьбу за общий зачет и за отдельные этапы. Цифры, которые ребята показывали на тренировке, были хорошими, но на таком сложном первом этапе, как сегодня, угадать, каким будет самочувствие, невозможно. Конечно, ты должен быть на 100 процентов готов, чтобы суметь ответить на атаки соперников. Что ж, первый план не сработал, так что мы переключимся на план Б и по ходу гонки будем пытаться сражаться за победу на этапах.
С другой стороны, Власов проиграл четыре с половиной минуты, но если он почувствует себя лучше на следующих этапах и сможет следовать за лидерами, то мы поддержим его в борьбе за как можно более высокое место в общем зачете на своем первом полном Гранд-туре. Я думаю, что у нас очень сильная и сбалансированная команда, и мы можем добиться ряда хороших результатов на этой "Вуэльте Испании", - сказал Фофонов официальному сайту "Астаны".
Добавим, что на первом этапе Исагирре финишировал
13-м, Власов был в топ-50.
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