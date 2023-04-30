Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Велоспорт Крытый велоспорт
Комментарии

Сборная Казахстана по велоспорту завоевала 14 медалей в Греции

Сборная Казахстана по велоспорту завоевала 14 медалей в Греции
©Казахстанская федерация велосипедного спорта

В Афинах (Греция) прошли международные соревнования Athens Track Grand Prix 2023 по велоспорту на треке, где отличилась сборная Казахстана, передают Vesti.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию велосипедного спорта

Артем Захаров, лишь недавно восстановившийся после травмы, принес в копилку команды золото в групповой гонке с выбыванием и два "серебра" - в скретче и омниуме. В паре с Рамисом Динмухаметовым лидер сборной добыл медаль высшего достоинства в мэдисоне. Рамис Динмухаметов стал лучшим в омниуме.

Сергей Пономарев в греческом соревновании занял первое место в кейрине и третье место в индивидуальном спринте. Андрей Чугай завоевал золотую медаль в индивидуальном спринте.

Юниоры Аслан Силыкбек и Вадим Белугин успешно выступили в омниуме, поднявшись на вторую и третью ступени подиума соответственно. В скретче аналогичный расклад: Аслан Силыкбек занял второе место, а Вадим Белугин третье. Также Аслан Силыкбек стал золотым призером в групповой гонке с выбыванием, а Вячеслав Сичкарев в этой дисциплине оказался третьим.

Таким образом, сборная Казахстана по велоспорту на треке завоевала 14 медалей и заработала ценные очки для отбора на чемпионат мира и в дальнейшем на Олимпиаду.

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
велоспорт Казахстан

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus