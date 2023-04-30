Сборная Казахстана по велоспорту завоевала 14 медалей в Греции

В Афинах (Греция) прошли международные соревнования Athens Track Grand Prix 2023 по велоспорту на треке, где отличилась сборная Казахстана, передают Vesti.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию велосипедного спорта.

Артем Захаров, лишь недавно восстановившийся после травмы, принес в копилку команды золото в групповой гонке с выбыванием и два "серебра" - в скретче и омниуме. В паре с Рамисом Динмухаметовым лидер сборной добыл медаль высшего достоинства в мэдисоне. Рамис Динмухаметов стал лучшим в омниуме.

Сергей Пономарев в греческом соревновании занял первое место в кейрине и третье место в индивидуальном спринте. Андрей Чугай завоевал золотую медаль в индивидуальном спринте.

Юниоры Аслан Силыкбек и Вадим Белугин успешно выступили в омниуме, поднявшись на вторую и третью ступени подиума соответственно. В скретче аналогичный расклад: Аслан Силыкбек занял второе место, а Вадим Белугин третье. Также Аслан Силыкбек стал золотым призером в групповой гонке с выбыванием, а Вячеслав Сичкарев в этой дисциплине оказался третьим.

Таким образом, сборная Казахстана по велоспорту на треке завоевала 14 медалей и заработала ценные очки для отбора на чемпионат мира и в дальнейшем на Олимпиаду.