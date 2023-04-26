Лидер сборной Казахстана сошел с "Тура Романдии". Известна причина

Лидер команды Astana Qazaqstan Team Алексей Луценко сошел с веломногодневки "Тур Романдии", сообщает корреспондент Vesti.kz. Гонка проходит с 25 по 30 апреля.
"К сожалению, Алексей Луценко вынужден сойти с "Тура Романдии" из-за КОВИД-19. Очевидно, что уже на Льеж-Бастонь-Льеж болезнь начала развиваться, не позволив нашему лидеру реализовать свою отличную готовность. Мы желаем Алексею скорейшего восстановления и возвращения в строй!", - гласит официальное сообщение казахстанской велокоманды.
Напомним, что недавно Луценко выиграл "Тур Сицилии".
Добавим, что на "Туре Романдии" помимо Луценко выступают Харольд Техада, Джанмарко Гарофоли, Глеб Брусенский, Марк Кавендиш, Леонардо Бассо и Антонио Нибали.
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