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Новости спорта Велоспорт Велокоманда "Астана"
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Лидер сборной Казахстана сошел с "Тура Романдии". Известна причина

Лидер сборной Казахстана сошел с "Тура Романдии". Известна причина
©Astana Qazaqstan Team

Лидер команды Astana Qazaqstan Team Алексей Луценко сошел с веломногодневки "Тур Романдии", сообщает корреспондент Vesti.kz. Гонка проходит с 25 по 30 апреля.

"К сожалению, Алексей Луценко вынужден сойти с "Тура Романдии" из-за КОВИД-19. Очевидно, что уже на Льеж-Бастонь-Льеж болезнь начала развиваться, не позволив нашему лидеру реализовать свою отличную готовность. Мы желаем Алексею скорейшего восстановления и возвращения в строй!", - гласит официальное сообщение казахстанской велокоманды.

Напомним, что недавно Луценко выиграл "Тур Сицилии".

Добавим, что на "Туре Романдии" помимо Луценко выступают Харольд Техада, Джанмарко Гарофоли, Глеб Брусенский, Марк Кавендиш, Леонардо Бассо и Антонио Нибали.

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Метки:
Астана велокоманда велоспорт Луценко Алексей

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