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Новости спорта Велоспорт Велокоманда "Астана"
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Алексей Луценко выиграл "Тур Сицилии-2023"

Алексей Луценко выиграл "Тур Сицилии-2023"
©SprintCycling

Лидер команды Astana Qazaqstan Team Алексей Луценко выиграл "Тур Сицилии-2023" (Джиро ди Сичилия), став победителем заключительного и самого сложного горного этапа итальянской многодневки, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу велокоманды.

Луценко финишировал в гордом одиночестве с преимуществом в 40 секунд над ближайшим соперником. Этого результата хватило для того, чтобы обеспечить себе победу в общем зачете.

"Мы понимали, что последний этап, скорее всего, станет решающим для борьбы за общий зачет. Поэтому я настраивался именно на сегодняшний день. Хотя, нельзя сказать, что я не пробовал и на предыдущих этапах, - на первом этапе попробовал и финишировал пятым, вчера был шанс, но финал был очень непростым с большим количеством поворотов на последнем километре, к тому же, там было падение Дамиано Карузо. Так что, все свелось к заключительному этапу, и вместе с командой мы настраивались выложиться на все 100 процентов.

План был попробовать на последней горе, так что именно там я и ускорился, в итоге остался вдвоем с Карузо. Мы догнали отрыв, и где-то на середине подъема, на самом крутом участке, я предпринял новую атаку. Увидел, что получилось открыть просвет, после чего решил идти до конца, не оглядываясь", – сказал Алексей Луценко.

Я очень рад этой победе, знаю, что команде было важно показать результат, и сегодня все вместе мы это сделали - выиграли этап и общий зачет. Большое спасибо всей команде за поддержку, это наш командный успех", - сказал Луценко.

Напомним, что вторым по итогам всей гонки стал Луис Мейнтьес (Intermarché-Circus-Wanty), а третьим - Винченцо Альбанезе (EOLO-Kometa).

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Метки:
Луценко Алексей Астана велокоманда

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