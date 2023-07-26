Бывший гонщик "Астаны" отстранен из-за допинг-скандала

Международный союз велосипедистов (UCI) решил временно отстранить колумбийца Мигеля Анхеля Лопеса от гонок, сообщает Velodaily.ru.

Международное агентство по тестированию ITA (независимое антидопинговое агентство) указало на возможные нарушения с его стороны антидопинговых правил.

Так, Лопеса подозревают в возможном хранении и употреблении запрещенных препаратов за несколько недель до "Джиро д’Италии-2022".

"Испанская ежедневная газета ABC пишет, что перед стартом "Джиро д’Италии" в Венгрии велогонщику Мигелю Анхелю Лопесу вводили менотропин - препарат, который получают из мочи женщин в период менопаузы, но который также может действовать как гормон роста для увеличения мышечной массы и стимулирования оттока жидкости. Но в случае с Лопесом, у него произошел отек, и он снялся с гонки на четвертом этапе.

Спустя некоторое время Astana Qazaqstan расторгла контракт с Мигелем Анхелем Лопесом именно из-за подозрений в использовании запрещенных методик и веществ. После этого он нашел работу в колумбийской команде Medellín - EPM", - пишет сайт.

Напомним, "Астана" рассталась с Лопесом в декабре 2022 года из-за его причастности к громкому допинговому скандалу. Подробности можно прочитать тут.

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