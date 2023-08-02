Алексей Луценко представит Казахстан на чемпионате мира по велоспорту

Сборная Казахстана по велоспорту назвала состав на чемпионат мира, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФВС.

Соревнования пройдут с 3 по 13 августа в Глазго (Шотландия).

Данный чемпионат примечателен тем, что объединит все мировые первенства по существующим дисциплинам в одно соревнование.

Сборную по шоссе в элите представят Алексей Луценко, Евгений Федоров, Игорь Чжан, Глеб Брусенский, Дмитрий Груздев, Рината Султанова, Махаббат Умутжанова и Фаина Потапова.

В категории андеров за призовые места поборются Андрей Ремхе, Максим Тараскин, Ильхан Достиев, Егор Стрельников, Николя Винокуров и Руслан Алиев.

Защищать цвета страны в велоспорте на треке будут Сергей Пономарев, Андрей Чугай, Артем Захаров и Рамис Динмухаметов.

Напомним, что на прошлом чемпионате мира сборной Казахстана удалось завоевать золото - автором победы в групповой гонке на шоссе среди андеров стал Евгений Федоров.

Лидер сборной Казахстана Луценко является чемпионом мира в групповой гонке среди молодежи 2012 года. В минувшие выходные он стал победителем однодневки Circuito de Getxo в Испании. Также Луценко является действующим чемпионом Казахстана в групповой гонке и в гонке с раздельным стартом.

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