Алексей Луценко выиграл гонку в Испании

Лидер "Астаны" и сборной Казахстана Алексей Луценко стал победителем Circuito de Getxo, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Однодневная гонка прошла в Испании с сегодня, 30 июля. Расстояние в 193,3 километра от Бильбао до Гечо Луценко преодолел за 4 часа, 19 минут и 10 секунд.

Финишировавший вторым Тони Галлопен из Lidl-Trek проиграл казахстанцу 24 секунды. Третьим стал еще один гонщик "Астаны" Симоне Веласко (+0:33).

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ