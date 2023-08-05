Александр Винокуров назвал причину своей победы на ЧМ по велоспорту

Прославленный казахстанский велогонщик Александр Винокуров прокомментировал свою победу на чемпионате мира в Глазго среди ветеранов, передает корреспондент Vesti.kz.

Он выступил в возрастной категории старше 50 лет в Глазго (Шотландия). Второе место занял испанец Рауль Патино. Тройку замкнул Адриян Яш.

Отметим, что июне Винокуров завоевал золото на чемпионате Азии в Таиланде, он выступил в категории Masters в возрастной группе старше 50 лет.

"Принял решение на "Тур де Франс" поехать на ЧМ. За две недели до старта. Обычно проходит в разных местах, здесь все виды велоспорта в одном. Поэтому решил совместить приятное с полезным. Хотя пришлось пострадать чуть-чуть. Тоже не так легко далось. Приехали втроем на финиш и получилось, что оказался сильнее. В любом случае, уровень высокий в моей возрастной группе. Приятно был удивлен. За счет опыта где-то сработал хитрее, скажем так. В любом случае медаль для Казахстана. Надеюсь, что наши ребята подхватят эту эстафету и смогут сделать сюрпризную медаль", - поделился Винокуров.

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