"Астана" подписала немецкого спринтера

Немецкий спринтер Макс Кантер перешел в казахстанскую команду Astana Qazaqstan Team на два следующих сезона (2024 и 2025), сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

"Это хороший переход для меня. Astana Qazaqstan Team это команда с великой и успешной историей в велоспорте. Я помню "Астану" еще с того времени, когда только начинал велосипедную карьеру - это была команда с большим количеством побед. Переход в команду - это большой шаг для меня, и я уверен, что он правильный, что вместе с "Астаной" я смогу добиться серьезных результатов. Этот трансфер означает продолжение моего развития как гонщика, но также, это продолжение того пути, по которому пошла команда - пути развития спринтерского направления. Я готов и с нетерпением жду момента, когда смогу помочь команде добиться прогресса в спринте", - рассказал Макс Кантер.

Кантер добился определенных высоких результатов и на юниорском уровне, и среди "андеров". Так, в 2018 году он выиграл молодежную групповую гонку на чемпионате Германии, одержал победу на этапе главной молодежной гонки "Тур де л’Авенир" и стал вторым на молодежной версии "Тура Фландрии".

Перейдя в профессионалы Кантер завоевал два третьих места на этапах "Вуэльты Испании" в 2020 году, был третьим на однодневных гонках "Гуйкси Пил" и "Примус Классик", а также стал четвертым на классике "Милан-Турин" в 2022-м.

В ходе текущего сезона Кантер по большей части оказывал поддержку другим гонщикам, но, помимо этого, отметился серией мест в десятке сильнейших на этапах "Тура Саудовской Аравии", "Тура Омана" и "Париж-Ниццы".

"Мы знаем Макса как сильного и многообещающего спринтера. Он был успешен на молодежном уровне и на старте своей профессиональной карьеры, но позднее, немного остановился, не показывая всего своего потенциала. Теперь же, мы готовы работать вместе, готовы предоставлять Максу возможности, потому что верим, что он способен самостоятельно добиваться успеха. Конечно, мы также рассчитываем, что в определенных гонках, где это будет нужно, он сможет помочь другим спринтерам. Я скажу, что это хороший трансфер для Astana Qazaqstan Team, этот переход поможет продолжить нашу работу по созданию сильной и успешной спринтерской группы", - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.

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