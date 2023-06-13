Казахстан выиграл в медальном зачете чемпионата Азии по велоспорту

Сегодня завершился чемпионат Азии по велоспорту на шоссе, стартовавший 7 июня в Районге (Таиланд), сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации велоспорта.

В финальном соревновании, групповой гонке среди мужчин-элита, золотую медаль выиграл казахстанский гонщик Глеб Брусенский, а Евгений Гидич занял второе место. Дистанция групповой гонки составила 156 км.

Всего сборная Казахстана завоевала 15 медалей – восемь золотых, четыре серебряных и три бронзовых, став сильнейшей командой по итогам медального зачета.

"Мы выполнили все поставленные цели, набрали необходимое количество рейтинговых очков для Олимпийских лицензий, - отметил президент Казахстанской федерации велосипедного спорта Нурлан Смагулов. – Мы уже обеспечили себе одну лицензию в Париж благодаря успешному выступлению. Работа тренеров и спортсменов на высоте. Гонки были трудными. Сложный рельеф, аномальная жара. Это была борьба не только с соперниками, но и с погодой, и с самими собой. Ребята настоящие профессионалы".

Первое золото принесли спортсмены в категории элита в смешанной командной эстафете: Евгений Федоров, Дмитрий Груздев, Игорь Чжан, Махаббат Умутжанова, Рината Султанова и Марина Кузьмина. Их успех повторила и юниорская сборная, также выиграв смешанную командную эстафету. В составе юниорской команды на старт вышли: Алик Батырхан, Мансур Бейсембай, Михаил Подлужный, Виктория Марчук, Екатерина Удовыкина и Евгения Заам.

Среди мужчин-элита помимо двух медалей, завоеванных Брусенским и Гидичем в групповой гонке, есть золото у Евгения Федорова за индивидуальную гонку с раздельным стартом.

Среди женщин-элита отметилась Рината Султанова, заняв третье место в индивидуальной гонке с раздельным стартом.

На счету мужчин-андеров две победы: Андрей Ремхе стал самым быстрым в "разделке", Руслан Алиев оказался лучшим в групповой гонке.

Среди юниоров золото для сборной добыл Михаил Подлужный индивидуальной гонке с раздельным стартом. Юниорка Евгения Заам заполучила серебро в групповой гонке.

Сборная Казахстана по паравелоспорту завоевала две бронзовые медали на чемпионате Азии. В индивидуальной гонке-тандем среди женщин третье место заняли Жулдыз Кайнарова и Айгерим Нургали. В индивидуальной гонке в группе C4 среди мужчин бронзовым призером стал Павел Бабенко.

Помимо прочего, три медали принесли спортсмены категории Masters. Олимпийский чемпион Александр Винокуров завоевал золотую медаль в "разделке" среди гонщиков от 50 лет, в этой же возрастной категории второе место у Алексея Абраменко. Еще одно серебро на счету Вадима Ежакова в "разделке" среди гонщиков от 45 до 49 лет.

Фото: ©КФВС

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