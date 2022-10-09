Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Другие Велоспорт
Комментарии

Казахстанский гонщик вошел в топ-5 на первом ЧМ по гравию

Казахстанский гонщик вошел в топ-5 на первом ЧМ по гравию
©twitter.com/AstanaQazTeam

Сегодня, 9 октября, в Италии состоялся первый чемпионат мира по гравию, проводимый под эгидой Международного союза велосипедистов UCI.

Дистанция гонки составила 194 километра, 73 процента из которых представляли собой гравийные дороги, а общий набор высоты составил 800 метров.

По итогам соревнования казахстанский гонщик "Астаны" Евгений Федоров занял престижное пятое место, получив при этом звание "Лучшего молодого гонщика ЧМ по гравию среди элиты".

"Сегодня была очень тяжелая гонка. Технически очень сложная трасса, со старта было огромное множество атак, отъезжали по 5-10 человек и так на протяжение всей гонки. В итоге, ближе к концу, разобрались уже "по силам". В течение дня гонщики сами постепенно отставали, уступая по технике и по силам. В итоге, так и доехали до финиша, кто сохранил наибольшее количество сил. В целом, я доволен своим результатом. Для меня это был новый опыт, и хотя гонка оказалась достаточно тяжелой, я рад, что смог достойно представить Казахстан на этом мировом первенстве", - приводит слова Федорова пресс-служба Astana Qazaqstan Team.

Напомним, что Федоров является действующим чемпионом мира по шоссейному велоспорту среди молодежи до 23 лет.

Интервью Кака: отбор на чемпионат мира, "Кайрат" в Лиге чемпионов и будущее футзала в Казахстане

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
велоспорт Астана велокоманда

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 22:46
Велоспорт
Казахстанский гонщик вошел в топ-5 на первом ЧМ по гравию Казахстанский гонщик вошел в топ-5 на первом ЧМ по гравию
2 октября, 21:55
Велоспорт
Евгений Федоров после победы на ЧМ финишировал вторым на молодежном "Туре Ломбардии" Евгений Федоров после победы на ЧМ финишировал вторым на молодежном "Туре Ломбардии"
25 сентября, 20:14
Велоспорт
Велогонщика арестовали во время ЧМ. Он ударил ребенка Велогонщика арестовали во время ЧМ. Он ударил ребенка
24 сентября, 17:05
Велоспорт
Появилось видео реакции Винокурова на победу Казахстана на ЧМ-2022 по велоспорту Появилось видео реакции Винокурова на победу Казахстана на ЧМ-2022 по велоспорту
23 сентября, 16:38
Велоспорт
Казахстанец высказался о "разборке" перед триумфом на ЧМ-2022 по велоспорту Казахстанец высказался о "разборке" перед триумфом на ЧМ-2022 по велоспорту
23 сентября, 13:20
Велоспорт
Казахстан завоевал золото на ЧМ-2022 по велоспорту Казахстан завоевал золото на ЧМ-2022 по велоспорту
29 августа, 18:29
Велоспорт
Казахстанский гонщик Алексей Луценко в третий раз стал отцом Казахстанский гонщик Алексей Луценко в третий раз стал отцом
29 августа, 15:15
Велоспорт
Казахстан завоевал золото на Кубке Азии по велоспорту на треке Казахстан завоевал золото на Кубке Азии по велоспорту на треке
19 августа, 19:01
Велоспорт
Казахстан ворвался в топ-5, или сколько медалей добыто на Исламиаде-2022 Казахстан ворвался в топ-5, или сколько медалей добыто на Исламиаде-2022
10 августа, 23:54
Велоспорт
Казахстанские трековики оказались сильнейшими на Исламиаде Казахстанские трековики оказались сильнейшими на Исламиаде
9 августа, 13:50
Велоспорт
Велогонка Tour of World Class Almaty прошла в Алматы Велогонка Tour of World Class Almaty прошла в Алматы
9 августа, 13:28
Велоспорт
Казахстанские трековики завоевали два золота на Исламиаде Казахстанские трековики завоевали два золота на Исламиаде
7 августа, 10:56
Велоспорт
Трековики принесли Казахстану медали на Исламиаде Трековики принесли Казахстану медали на Исламиаде
1 августа, 13:52
Велоспорт
"Астана" сделала заявление по фигурировавшему в деле о допинге гонщике "Астана" сделала заявление по фигурировавшему в деле о допинге гонщике
27 июня, 15:55
Велоспорт
"Астана" объявила состав на "Тур де Франс" "Астана" объявила состав на "Тур де Франс"
25 июня, 19:28
Велоспорт
Гонщик "Астаны" выиграл чемпионат Казахстана Гонщик "Астаны" выиграл чемпионат Казахстана
20 июня, 12:22
Велоспорт
Винокуров подарил велосипеды сборной Казахстана по велотреку Винокуров подарил велосипеды сборной Казахстана по велотреку
18 июня, 23:21
Велоспорт
Алексей Луценко стал третьим на последнем горном этапе "Тура Швейцарии" Алексей Луценко стал третьим на последнем горном этапе "Тура Швейцарии"
9 июня, 07:13
Велоспорт
Казахстанский велогонщик "Астаны" стал третьим на итальянской многодневке Казахстанский велогонщик "Астаны" стал третьим на итальянской многодневке
29 мая, 22:02
Велоспорт
Нибали из "Астаны" остановился в шаге от подиума на "Джиро д'Италия" Нибали из "Астаны" остановился в шаге от подиума на "Джиро д'Италия"
26 мая, 10:00
Велоспорт
Александр Винокуров: Всегда есть над чем работать Александр Винокуров: Всегда есть над чем работать
25 мая, 19:54
Велоспорт
В Колумбии застрелили чемпиона мира по велоспорту В Колумбии застрелили чемпиона мира по велоспорту
11 мая, 12:41
Велоспорт
"Астана" лишилась лидера на "Джиро д'Италия" "Астана" лишилась лидера на "Джиро д'Италия"
29 апреля, 18:20
Велоспорт
Казахстанские велотрекисты завоевали медали "Большого приза Афинского трека" Казахстанские велотрекисты завоевали медали "Большого приза Афинского трека"
22 апреля, 22:49
Велоспорт
Велогонщик "Астаны" стал вторым на заключительном этапе "Тура Альп" Велогонщик "Астаны" стал вторым на заключительном этапе "Тура Альп"
21 апреля, 20:39
Велоспорт
Велогонщик "Астаны" выиграл четвертый этап "Тура Альп" Велогонщик "Астаны" выиграл четвертый этап "Тура Альп"
20 апреля, 11:22
Велоспорт
Казахстанский велотрекист выиграл бронзу в Бельгии Казахстанский велотрекист выиграл бронзу в Бельгии
12 апреля 2022, 19:25
Велоспорт
Винокуров встретился с Токаевым и подарил футболку "Астаны" Винокуров встретился с Токаевым и подарил футболку "Астаны"
30 марта 2022, 14:55
Велоспорт
Сборная Казахстана по велоспорту завоевала 20 медалей на чемпионате Азии Сборная Казахстана по велоспорту завоевала 20 медалей на чемпионате Азии
29 марта 2022, 20:44
Велоспорт
Казахстан выиграл еще одно золото ЧА по велоспорту Казахстан выиграл еще одно золото ЧА по велоспорту

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus