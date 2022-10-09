Казахстанский гонщик вошел в топ-5 на первом ЧМ по гравию

Сегодня, 9 октября, в Италии состоялся первый чемпионат мира по гравию, проводимый под эгидой Международного союза велосипедистов UCI.

Дистанция гонки составила 194 километра, 73 процента из которых представляли собой гравийные дороги, а общий набор высоты составил 800 метров.

По итогам соревнования казахстанский гонщик "Астаны" Евгений Федоров занял престижное пятое место, получив при этом звание "Лучшего молодого гонщика ЧМ по гравию среди элиты".

"Сегодня была очень тяжелая гонка. Технически очень сложная трасса, со старта было огромное множество атак, отъезжали по 5-10 человек и так на протяжение всей гонки. В итоге, ближе к концу, разобрались уже "по силам". В течение дня гонщики сами постепенно отставали, уступая по технике и по силам. В итоге, так и доехали до финиша, кто сохранил наибольшее количество сил. В целом, я доволен своим результатом. Для меня это был новый опыт, и хотя гонка оказалась достаточно тяжелой, я рад, что смог достойно представить Казахстан на этом мировом первенстве", - приводит слова Федорова пресс-служба Astana Qazaqstan Team.

Напомним, что Федоров является действующим чемпионом мира по шоссейному велоспорту среди молодежи до 23 лет.

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