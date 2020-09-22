Задержаны подозреваемые в рамках допинг-расследования на "Тур де Франс"

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Велокоманда "Астана" Тур де Франс Джиро д’Италия Вуэльта Казахстан (велоспорт)
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Задержаны подозреваемые в рамках допинг-расследования на "Тур де Франс"

У одной из команд-участниц большие проблемы.

Задержаны подозреваемые в рамках допинг-расследования на "Тур де Франс"
Наиро Кинтана. Фото: Velolive.com ©
Новости спорта Другие Велоспорт
0
Французские правоохранительные органы взяли под стражу двух человек в рамках расследования, начатого по подозрению в применении допинга командой Arkea-Samsic на многодневной велогонке "Тур де Франс", которая завершилась в воскресенье, сообщает "Р-Спорт".

Как рассказал прокурор Марселя Доминик Лоранс, объектом расследования стала "небольшая часть" команды, задержанные входили в "близкое окружение ведущего гонщика".

В заявлении Лоранс говорится, что расследуется вероятное "введение и назначение без медицинского обоснования вещества или метода, запрещенного во время спортивного мероприятия, а также помощь в использовании этого вещества или метода". В рамках обысков в личных вещах подозреваемых обнаружены лекарства и приспособления, при помощи которых можно нарушить антидопинговые правила.

Ранее сообщалось, что в номере велогонщика Arkea-Samsic Наиро Кинтаны во время "Тур да Франс" был проведен обыск сотрудниками Центрального управления по борьбе с угрозами окружающей среде и общественному здоровью (OCLAESP), но без сотрудничества с национальным антидопинговым агентством Франции.

Добавим, что победителем "Тур де Франс" 2020 года сенсационно стал 21-летний словак Тадей Погачар из из UAE-Team Emirates. Капитан "Астаны" Мигель Анхель Лопес попасть на итоговый подиум не сумел. 

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Тур де Франс Франция

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
09:28
Велоспорт

Задержаны подозреваемые в рамках допинг-расследования на "Тур де Франс"
Вчера
12:56
Велоспорт

"Провели очень сильную и успешную гонку". Винокуров подвел итоги "Тур де Франс" для "Астаны"
Вчера
11:42
Велоспорт

"Я был очень близок к большому результату". Капитан "Астаны" подвел итоги "Тур де Франс"
20 сентября
19:14
Велоспорт

73-летнего победителя "Тур де Франс" сбила машина. У него сломаны обе руки и нога
20 сентября
11:37
Велоспорт

"Кто-то всегда проигрывает". Капитан "Астаны" сделал заявление о выступлении на "Тур де Франс"
19 сентября
23:10
Велоспорт

Капитан "Астаны" остался без подиума на "Тур де Франс"
17 сентября
16:00
Велоспорт

Нурлан Смагулов поздравил "Астану" с успехами на "Тур де Франс"
17 сентября
11:12
Велоспорт

Это были самые длинные два километра в моей жизни - капитан "Астаны" о победе на этапе "Тур де Франс"
16 сентября
17:21
Велоспорт

Четыре Олимпиады и фантастический финиш в Лондоне. Олимпийский чемпион Александр Винокуров отмечает день рождения
15 сентября
22:26
Велоспорт

Капитан "Астаны" остался на четвертом месте перед решающими этапами "Тур де Франс"
14 сентября
12:58
Велоспорт

"Мы не сделали ни одной ошибки". Капитан "Астаны" - о 15-м этапе "Тур де Франс" и подъеме в общем зачете
13 сентября
23:18
Велоспорт

Капитан "Астаны" приблизился к тройке лидеров общего зачета после 15-го этапа "Тур де Франс"
12 сентября
22:25
Велоспорт

Капитан "Астаны" остался на шестом месте общего зачета "Тур де Франс" после 14-го этапа
12 сентября
09:28
Велоспорт

"Я продолжаю бороться". Капитан "Астаны" поднялся в общем зачете "Тур де Франс"
11 сентября
07:57
Велоспорт

"Я сделал серьезный шаг вперед" - Уго Уль о седьмом этапе "Тур де Франс"
11 сентября
00:04
Велоспорт

Уго Уль из "Астаны" стал седьмым на этапе "Тур де Франс"
9 сентября
23:54
Велоспорт

Гонщик "Астаны" попал в завал и сошел с "Тур де Франс"
8 сентября
22:40
Велоспорт

Капитан "Астаны" сохранил место в общем зачете "Тур де Франс" после десятого этапа
7 сентября
11:20
Велоспорт

"Я был уже на пределе сил". Капитан "Астаны" - о падении в общем зачете и оставшихся неделях "Тур де Франс"
6 сентября
21:35
Велоспорт

Капитан "Астаны" потерял две строчки в общем зачете "Тур де Франс" после девятого этапа
5 сентября
23:00
Велоспорт

Капитан "Астаны" поднялся в общем зачете "Тур де Франс" после восьмого этапа
5 сентября
13:20
Велоспорт

Иван Ургант назвал Казахстан "родиной велосипедного спорта"
5 сентября
08:01
Велоспорт

Ближайший уикенд на "Тур де Франс" обещает быть очень сложным - спортивный директор "Астаны"
4 сентября
10:46
Велоспорт

"Это большое достижение для меня". Луценко из "Астаны" рассказал о победе на этапе "Тур де Франс"
2 сентября
23:20
Велоспорт

Капитан "Астаны" поднялся на девятое место в общем зачете "Тур де Франс"
1 сентября
23:23
Велоспорт

Капитан "Астаны" стал шестым на четвертом этапе "Тур де Франс"
31 августа
22:21
Велоспорт

Луценко из "Астаны" отыграл 10 позиций и поднялся на 13-е место в общем зачете "Тур де Франс"
31 августа
09:34
Велоспорт

Нашей главной задачей второго этапа "Большой петли" была защита позиций Лопеса - спортивный менеджер "Астаны"
31 августа
07:54
Велоспорт

Гонщик "Астаны" одержал победу в итальянской однодневной гонке "Мемориал Марко Пантани"
30 августа
23:51
Велоспорт

Луценко из "Астаны" отстал на две секунды от победителя второго этапа "Тур де Франс"
17 марта 2019
13:18
Велоспорт

Видеорепортаж с победного этапа Алексея Луценко на "Тиррено - Адриатико"
1 октября 2018
12:57
Велоспорт

Как это было. Фото с шестого сезона велогонки "Тур Алматы"
21 марта 2018
20:53
Велоспорт

"Винокуров с домброй и праздничный бешбармак". Велокоманда "Астана" поздравила казахстанцев с Наурызом
1 июня 2017
14:15
Велоспорт

"Астана" на "Джиро д'Италия"
4 октября 2016
18:23
Велоспорт

Лучшие моменты велогонки "Тур Алматы"
4 октября 2015
15:16
Велоспорт

Фоторепортаж с велогонки "Тур Алматы"
16 августа 2015
16:45
Велоспорт

Фото со второй любительской велогонки профессионального уровня Tour Of World Class
2 августа 2015
09:47
Велоспорт

Мотоцикл сбил велогонщика на "Классике Сан-Себастьяна"
8 сентября 2014
19:46
Велоспорт

Промо-ролик ко второй международной велогонке "Тур Алматы-2014"
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика