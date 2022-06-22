Затянула всю семью. Знакомимся со сногсшибательной геймершей-танцовщицей

Жительница Кокшетау Томирис Маржикова с детства увлекается видеоиграми. Яркую девушку очень часто можно встретить в компьютерном клубе, где она целиком погружается в мир киберспортивных дисциплин. Vesti.kz предлагают поближе познакомиться с еще одной красавицей-геймершей.

"Я училась в школе, только перевелась из казахского класса в русский. Тогда я начала слышать, как пацаны что-то говорят о какой-то игре. Мне стало очень интересно и хотелось найти общую тему для разговора с одноклассниками. Позже я поняла, что игра называлась "Майнкрафт". Начала играть, и она мне очень понравилась. На тот момент мне было 11-12 лет. Затем мои одноклассники перешли на Dota 2. И тут я решила от них не отставать и быть в "теме". Я попросила папу скачать игру, но мы ее не нашли в торренте. Кто же знал, что сначала надо скачать Steam. В итоге через полгода братишка нашел эту игру", - поделилась Томирис.

Также в послужном списке девушки Counter Strike, World of Tanks и Mobile Legends. В юности она играла каждый день и убегала, чтобы посмотреть турниры по дисциплинам. Она мечтала поиграть в соревнованиях, но не решилась. По словам Томирис, к девушкам геймеры относятся недоверчиво. Тем не менее ей было бы интересно попробовать себя в роли стримера.

"Мой братик тоже геймер. Он играет во все, а папа больше десяти лет играет в танки. Мама тоже хорошо играет в игры. Помню, она играла в игру Overlord. У нас геймерская семья", - отметила девушка.

Томирис подчеркнула, что играет не ради того, чтобы выделиться среди девушек. Она же увлекается дисциплинами просто ради своего интереса. К слову, сердце геймерши сейчас свободно. Свои ближайшие планы она держит в секрете.

"Раньше играла на деньги. Всегда побеждала. Параллельно развивалась в других сферах. Я уже стала тем, кем хотела - независимой женщиной. Есть цели, но озвучивать их не буду. Главное, что я иду к своей мечте", - заявила она.

У Томирис нет кумиров в спорте и киберспорте. По ее словам, она любит творчество - занимается латиноамериканскими танцами, а в свободное время поет и рисует.

"Я многогранна и многолика, как алмаз", - лаконично подчеркнула Томирис.

Фотографии предоставлены Томирис Маржиковой.