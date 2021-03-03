Сюжетная линия шестой части легендарного мультиплатформенного шутера от первого лица Battlefield может пройти в Казахстане, передает корреспондент Vesti.kz.

По информации популярного инсайдера DANNYonPC, в анонсе Battlefield 6 ютубер дважды нашел координаты мест, расположенных на территории страны. Сначала он увидел их на переносице главного героя игры, а затем заметил римские цифры на пряжке ремня на скине "Эйдолон". По мнению инсайдера, оба значения указывают на локации внутри страны.

Действия новой игры пройдут в наше время. Одновременно в мультиплеере Battlefield 6 могут соревноваться до 128 человек. Ожидается, что шутер выйдет в конце 2021 года. Между тем трейлер появится этой весной.

Отметим, что первая часть франшизы - Battlefield 1942 - была выпущена в 2002 году и сразу получила широкую популярность. Этот шутер нравится геймером своей возможностью выбора воюющей стороны, класса бойца с уникальным оружием, а также возможностью управлять техникой. За десять лет существования в игры серии поиграло больше 50 миллионов человек.