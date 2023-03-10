Стал известен состав киберспортивной сборной Казахстана на исторической Азиаде

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Сегодня 17:13
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С 23 сентября по 8 октября в китайском Ханчжоу пройдут Азиатские игры. Этот розыгрыш турнира станет историческим, ведь впервые в официальный зачет войдут состязания киберспортсменов, передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанская делегация, составленная из 34 игроков, будет представлена в шести дисциплинах. В Hearthstone сыграют Такижанов cagey Вячеслав и Кремениш "КудряваяМышь" Илья. StreetFighter V станет испытанием для тандема Сагимбеков katsutama Бауыржан и Калел McMuller Тасынер, а FIFA проверит на прочность дуэт Есентаев ZhasikFIFA09 Олжас и Бексеитов cold_blood Акназар.

В командных дисциплинах казахстанцы выставят по два состава. Так в Dota 2 в первой команде будут играть Токаев TA2000 Айбек, Оразбаев Malady Арман, Шаудырбаев ArrOw Исламбек, Сайлау Malik Абдималик и Мадыхан hAze Дархан.

Второй коллектив пополнили Остахов Nicky'Cool Никита, Джандиров cardi_bika Бекжан, Айыпхан talk is overrated Жанторе, Цариценко TSR Ярослав и Кривцов Mary_y Владислав.

Таким же образом распределились и в League of Legends.

Первый состав: Чокушев Fakelover Шынгыс, Ходжаев Weox Алишер, Абишев Claymannn Чингиз, Ахметов Jungkz Гибрат, Халыкбергенов The goldiee Ануар.

Второй состав: Кабдыгали IWantMyBlade Мади, Мукиев Kostanayskiy Алишер, Муратов CyberKHAzah Олжас, Петриченко Croudman Роман и Карыбаев Adonis Нурлан.

Оставшиеся две команды сыграют в PUBG MOBILE

В первом коллективе: Тулеуш kpBatyr Батыр, Мырза theySAWKESHMVP Жангир, Тулеуш roflRebelsky Сырым, Маратов POSEYDON Нурбек.

Во втором коллективе: Бейбитов kpFACHE727 Дарын, Шарипов kp99Pellucc Айбек, Холодняк MALOYYY Максим и Сиражив arrBEKA77 Берикбол.

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Метки:
Киберспорт

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