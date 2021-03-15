В Сети появился полноценный трейлер аниме-сериала по вселенной Dota 2

Netflix выпустил официальный трейлер аниме-сериала "DOTA: Кровь дракона" по мотивам популярной видеоигры Dota 2 на русском языке, передает корреспондент Vesti.kz.

Изначально представители американского стримингового сервиса сообщали, что данный проект не получит русскоязычную озвучку, однако позже эту информацию опровергла Valve. Сериал будет полностью переведен на 12 языков, а также получит 30 версий субтитров.

Премьера состоится на Netflix 25 марта. Ожидается, что аниме будет состоять из 24 серий и получит возрастной рейтинг R, который доступен детям до 16 лет лишь в присутствии родителей.

Dota 2 - многопользовательская командная игра, разработанная корпорацией Valve и выпущенная в июле 2013 года. Она является активной киберспортивной дисциплиной, в которой профессиональные команды со всего мира соревнуются в различных лигах и турнирах.

Следует отметить, что игра обрела широкую популярность и в Казахстане.