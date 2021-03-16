Сборная Казахстана обыграла Германию и Болгарию в отборе на Евро-2021 по киберфутболу

Сборная Казахстана по Pro Evolution Soccer успешно выступает в отборочном турнире чемпионата Европы-2021, передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанская команда, которую представляют Каныш Abdulkin Абыкенов и Абылайхан RedCard Ахметов, сыграла четыре матча и одержала три победы над сборными Германии (2:1), Болгарии (2:1) и Латвии (10:1). При этом единственное поражение состоялось в противостоянии с киберспортсменами из Польши (2:6).

После первого игрового дня лидирующую позицию делят команды Польши, Германии и Казахстана. Наши спортсмены уступают лишь по дополнительным показателям. Следующий матч отборочного тура состоится 12 апреля.

Отметим, что в финальный этап пройдут победители групп, а команды, занявшие вторые места, выявят обладателей оставшихся путевок в стыковых матчах.



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