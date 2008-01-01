"Раньше была особая атмосфера". Казахстанка - о поездке на родину косплея, извращенцах и затратах на свое хобби

Она изготовила 15 сложных образов.

Фото предоставлено косплеером.
Новости спорта Киберспорт
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Вчера 15:05
Казахстанская косплеер Мадина отправилась на родину косплея в Японию. В интервью Vesti.kz она рассказала о причинах поездки в Страну восходящего солнца и знакомстве с хобби, а также поделилась ближайшими планами.
 
Косплеем девушка увлеклась в 2015 году. В 2012-м подруга попросила ее поучаствовать в массовке для группового выступления. С того времени она регулярно посещает фестивали. Чаще всего - организованные Animeclub.kz.
 
"Я занимаюсь косплеем ради удовольствия, специально способы монетизации не ищу. Но бывает, что выдается возможность принять участие в мероприятиях, где нужны косплееры за оплату", - отмечает Мадина.
 
Она около месяца находится в Токио. Планирует доучить японский язык, чтобы работать по специальности переводчик.
 
 
"Мое первое выступление как косплеера было в команде с моими друзьями. Мы назвали косбенд "Белый Лотос". Не все шло гладко, но ко дню фестиваля мы были более-менее подготовлены. Но одна из наших участниц попросту не пришла на выступление. Ее роль исполнила хорошая знакомая. Ей пришлось читать сценарий и репетировать буквально перед выходом", -  вспомнила она.
 
Всего на счету девушки 15 образов. Затраты на изготовление каждого из них зависят от самого костюма. В первую очередь заказывается парик и приобретаются линзы. Далее косплеер смотрит, насколько подходит образ.
 
 
"Если подходит, то уже приобретаешь остальные необходимые детали для воссоздания персонажа... У меня есть костюмы, которые стоили 10 000 тенге, есть и те, что стоили 100 000 тенге. В среднем около 30 000 тенге. Образы подбираем по принципу - подходит внешне, понравился, чем-то зацепил", - заявила косплеер.
 
По ее мнению, сфера становится более популярной в Казахстане. Раньше к косплеерам относились немного по-другому.
 
 
"На мероприятиях можно встретить извращенцев, которые вовсю глазеют на косплееров в коротких юбках. Лично в мою сторону были случаи непристойных шуток, но не более того. В свое время людей было намного меньше, практически все знали друг друга, а на фестивалях царила особая атмосфера. Последний такой фестиваль был в 2018-м", - вспоминает девушка.
 
Она не является фанатом киберспорта. На ПК играет исключительно в Sims. Ее кумирами среди косплееров являются россиянин Артем Овсянников и шведка Фрэнки.
 
 
 
 
Фотографии предоставлены Мадиной.
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Киберспорт
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Вчера 15:05
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