Naiza запустила видеоигру по ММА: вошла в топ-чарт и обошла UFC

Ведущая казахстанская MMA лига Naiza запустила мобильную видеоигру с прототипами звезд промоушена, и за недельный срок вошла в ТОП Charts в магазинах Apple store, заняв позицию сразу после приложения FIFA Football.

В игре задействованы прототипы знаменитых казахстанских бойцов - Асу Алмабаев, Артем Резников, Василий Тахтай, Сора Рахмонова, Фаниль Рафиков, Магомед Кабардиев, Ильдар Кудайбергенов и многие другие. Ростер бойцов будет пополняться. На сегодняшний в iOS и Android за два дня более 2,5 тысяч пользователей скачали приложение.

Нурбек Карабала, президент лиги: "Боевые искусства, спортивные игры всегда пользовались большой популярностью не только среди любителей единоборств, но и среди фанатов видеоигр. Основная линия игр представляет собой файтинг с поединками один на один среди прототипов бойцов нашей лиги и звезд казахстанского ММА. На сегодня у нас 32 персонажа, 11 уникальных ударов руками и ногами, 9 уникальных связок/комбо ударов по 2-, 3-, 4- ударов, а также 5 спецприемов.

Видеоигра в жанре смешанных единоборств была разработана компанией DAR. Мы хотим привлечь казахстанцев, особенно подрастающее поколение в спорт. Если даже они не имеют возможности прийти на ивент, они могут поиграть, стать частью Naiza. Путем популяризации смешанных единоборств на нашей полноценной медийной площадке - создание из числа бойцов в качестве ролевых моделей могут стать правильным примером. Смотря на таких личностей как Шавкат Рахмонов, Геннадий Головкин и другие, у нас вырастет целое поколение талантливых и сильных спортсменов. И даже если среди них не будет профессионалов, в спортивных залах они будут воспитываться в духе патриотизма и любви к Родине. Это намного лучше, чем видеть их слоняющихся по улицам попросту тратя свое время".

Болат Садыкулов, управляющий партнер группы компаний DAR: "На самом деле рынок на хорошие видеоигры в спортивном направлении не так богат, как хотелось бы многим фанатам боевых искусств. Нашей командой разработчиков, то есть казахстанскими молодыми ребятами в течение 6 месяцев была разработана игра NAIZA FIGHT. Начинали мы с того, что в течение одного месяца разработали прототип игры, и в дальнейшем улучшали механику, UI/UX, функционал игры и ежемесячно выпускали новый прототип. Благодаря этому опыту мы приобрели компетенции по созданию игровых продуктов".

В игре представлены 2 основных режима: Кампании и Арена. В режиме Кампании игроку предлагается выиграть ряд бойцов и взять чемпионский титул. В режиме Арены пользователь в каждом бою имеет шанс повысить рейтинг и занять топовое положение в Лидерборде, конкурируя с другими пользователями.

Также лига призывает фанатов стать частью процесса создания игры в целях ее улучшения - оставлять свои отзывы, делиться мнениями.