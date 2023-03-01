Машины, дом и 200 миллионов в месяц. Известный стример из СНГ раскрыл свои доходы

Новости спорта Киберспорт
Сегодня 13:35
©Instagram.com\Buster

Известный эстонский стример Вячеслав Buster Леонтьев рассказал о том, сколько можно заработать на рекламе в социальных сетях и стриминговых платформах, передает корреспондент Vesti.kz.

В интервью YouTube-каналу "Че каво" 26-летний россиянин раскрыл свои доходы и вспомнил о своих самых дорогих покупках.

Блогер рассказал, сколько зарабатывает на рекламе во время стримов.

"Просто баннер если вешать, то 2 миллиона рублей (около 12 миллионов тенге. - Прим.). Это где-то на месяц или неделю. Многое зависит от голосовых упоминаний. Максимально у меня было 16 баннеров (32 миллиона рублей, или 190 миллионов тенге)", - отметил Леоньтев.

По его словам, сторис в Instagram приносит 250 000 рублей (1,5 миллиона тенге).

"Но я не запариваюсь, какая-то фигня, рекламных сторис много бывает", - добавил он.

К числу самых дорогих покупок стример относит три автомобиля и дом.

"Три машины купил, построил дом за 100 миллионов (рублей). Открываем семь премиальных клубов, каждый из них стоит по 70 миллионов. Также жду свои Rolex, которые сделал Дэвид Блинг. Это который делает часы для Drake и Егора Крида", - рассказал Buster.

Buster (Вячеслав Леонтьев) - российский киберспортсмен, видеоблогер, стример и летсплейщик. Создатель и владелец одноименного YouTube-канала "Бустер" и Twitch-канала Buster.

Леонтьев неоднократно приезжал в Казахстан в качестве почетного гостя и участника национальных турниров по Counter Strike: Global Offensive.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Киберспорт Деньги

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 13:35
Киберспорт
Машины, дом и 200 миллионов в месяц. Известный стример из СНГ раскрыл свои доходы
17 февраля, 15:25
Киберспорт
Делает крутые косплеи и разрабатывает игры. Знакомимся с милой геймершей из Алматы
14 февраля, 15:53
Киберспорт
Трансляции глобального турнира по CS:GO станут доступны на казахском языке
10 февраля, 16:11
Киберспорт
Плей-офф IEM Katowice 2023. Прогноз от аналитиков 1XBET
6 февраля, 17:56
Киберспорт
Не пожалела на костюм полмиллиона. Знакомимся с ярким косплеером и геймершей из Алматы
2 февраля, 15:22
Киберспорт
Блогер, модель и отъявленный дотер. Знакомимся с обворожительной геймершей из Алматы
29 декабря, 17:35
Киберспорт
Рахмонов, исторический ЧМ по футболу и "нечестный казах". Топ-5 ярких событий киберспорта
13 декабря, 19:05
Киберспорт
Гимн Казахстана звучит на Бали: TITAN GAMING выиграли турнир!
9 декабря, 14:53
Киберспорт
Рахмонов стал первым казахстанцем в игре UFC 4: первые скрины, характеристики бойца и сравнение с Чимаевым
15 ноября, 16:49
Киберспорт
Казахстан появился в официальной игре UFC. Как это случилось и что это значит
© 2008 - 2023 ТОО «EML»