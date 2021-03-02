Команды казахстанцев оказались в топ-5 мирового рейтинга по CS:GO после участия в историческом финале

Финалисты турнира IEM Katowice 2021 команды Gambit и Virtus.pro, в составе которых играют казахстанские киберспортсмены, оказались в топ-5 мирового рейтинга HLTV, передает корреспондент Vesti.kz.

"Медведи", за которых выступают Алексей Qikert Голубев и Тимур buster Тулепов, поднялись в табеле о рангах на третье место. Следом за ними, совершив рывок на 11 пунктов, оказались Gambit с Абаем Hobbit Хасеновым.

Этот успех стал возможен выходу в финал турнира IEM Katowice с призовым фондом миллион долларов. Главной сенсацией стала победа "гамбитов", которые в итоге стали самой прогрессирующей командой недели. Ранее лидер коллектива Хасенов вошел в число лучших игроков состязания.

Добавим, что обе команды впервые с 2017 года вернулись в топ-5 рейтинга. К тому же это первый случай, когда в пятерке оказались сразу два коллектива с казахстанскими игроками.

Первую строчку удерживает датский Astralis, а следом располагается украинская команда Natus Vincere.