Кибертурниры Alaman 2021 стартовали в мае

В течение года планируется провести четыре отдельных массовых турнира.

В 2021 году АО "Казахтелеком" снова запускает серию турниров Alaman 2021 в новом формате.

Соревнования будут проходить с мая по декабрь, при этом регистрация на первые турниры чемпионата уже началась.

На Alaman Fast Cup уже началась регистрация на платформе alaman.pinger.kz. Эти битвы обычно проходят в облегченном формате и должны помочь новичкам приблизиться еще на шаг к профессиональному киберспорту. Призовой фонд 5 миллиона тенге.

Alaman Main - это турнир с самыми популярными дисциплинами. Регистрация на участие уже началась. Сразиться в этих кибериграх могут как любители, так и профессионалы.

Alaman Sports выступит подготовительным этапом для казахстанских игроков перед выходом на мировой уровень. Точная дата начала соревнований будет известна позже.

Alaman Stream - это серия захватывающих турниров, с участием ютуберов, стримеров и других известных личностей, в том числе селебрити. Одно из первых мероприятий этой серии пройдет по дисциплине Warzone. Точная дата будет известна позже.

Общий призовой фонд всех турниров серии Alaman 2021 составит 34 миллиона тенге.

Организаторами выступили АО "Казахтелеком" и киберспортивная турнирная платформа Pinger.Pro, на YouTube канале которой, будут транслироваться в прямом эфире все проходящие мероприятия.

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