Два казахстанца вошли в топ-5 лучших игроков по CS:GO перед стартом плей-офф турнира с призовым фондом миллион долларов

Они представляют команду Virtus.pro.

Фото: Virtus.pro©
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Сегодня 20:37

Игроки команды Virtus.pro по Counter Strike: Global Offensive Алексей Qikert Голубев и Тимур buster Тулепов вошли в топ-5 индивидуального рейтинга недели, передает корреспондент Vesti.kz.

В обновленном списке от HLTV казахстанцы оказались в числе лучших по нескольким показателям. Так, Тулепов оказался в топе по трем критериям. По выигранным "клатчам" 1х1 на третьей позиции, по показателю смертей на строчку ниже, а в списке ассистентов замкнул пятерку лучших. Его напарник Голубев вошел в элиту снайперов с 62,3 процентами "убийств" в голову. Полный список игроков доступен по этой ссылке.

В данный момент Virtus.pro выступает на турнире IEM Katowice 2021 с призовым фондом миллион долларов. Сегодня в четвертьфинале состязания "медведи" сыграют с датским Astralis, а коллектив казахстанца Абая Hobbit Хасенова Gambit померится силами с украинским Natus Vincere. Игры состоятся в 23.00 по времени Нур-Султана.

При этом, в случае успешного выступления и Gambit, и Virtus.pro, мы можем увидеть дерби казахстанских игроков в финале турнира.

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Киберспорт Virtus.pro Хасенов Абай Gambit
Киберспорт
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Сегодня 20:37
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