"Камбэк года". Virtus.pro с казахстанцами сенсационно выиграл второй сезон турнира по CS:GO с призовым фондом в миллион долларов

Киберспортивная команда Virtus.pro стала автором главной сенсации на крупнейшем турнире второй половины 2020 года по Counter-Strike: Global Offensive, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Медведи", в составе которых играют два казахстанца Тимур Buster Тулепов и Алексей qikert Голубев, пробились в финал второго сезона Flashpoint с призовым фондом в миллион долларов. В решающем матче Virtus.pro обыграл OG, уступая после первого раунда 10:16. Однако феноменальная игра Голубева вдохновила команду, которая совершила камбэк, взяв две карты подряд (16:9,16:12).

Победа позволила "медведям" заработать полмиллиона долларов. Это первый крупный гонорар для бывших игроков AVANGAR. В последний раз казахстанцы добивались подобного успеха в 2019 году на турнире BLAST Pro Series Moscow за 100 000 долларов.

OG, в свою очередь, проиграли второй крупный международный финал подряд после IEM New York в октябре.