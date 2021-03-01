Исторический финал. Казахстанцы определили победителя турнира по CS:GO с призовым фондом миллион долларов

Начало 2021 года получилось невероятным для СНГ-команд по Counter Strike: Global Offensive. Сразу четыре коллектива вошли в топ-20 мирового рейтинга, а затем они же пробились в плей-офф турнира IEM Katowice 2021 с призовым фондом миллион долларов. При этом в финале встретились клубы, за которые играют казахстанцы, передает корреспондент Vesti.kz.

Gambit, капитаном которой является Абая Hobbit Хасенов, стартовал с поражения Evil Genius. После такого дебюта никто не ожидал от молодого состава больших достижений. Однако под руководством своего опытного лидера "гамбиты" уверенно разобрались с крепкими европейскими коллективами Mousesports, Heroic и G2. А затем в раунде плей-офф добыли победу в противостоянии с другими СНГ-коллективами NaVi и Spirit.

В свою очередь их соперник Virtus.pro c казахстанцами Алексеем Qikert Голубевым и Тимуром buster Тулеповым также в первом этапе "отлетели" от все того же NaVi. Однако дальше "медведи" включили режим берсерка и разбили всех фаворитов турнира по очереди. Сначала были обыграны NiP, Vitality и FURIA, а затем уже легендарные Astralis и Liquid.

К финальной встрече обе СНГ-команды подошли с хорошим настроем. При этом начало гранд-финала осталось за "медведями", которые "раскрутили" оппонента на Vertigo 16-14. Однако поражение на первой карте лишь разозлило "гамбитов". Ведомые Хасеновым они трижды подряд победили оппонентов и выиграли турнир (Dust 2 16-6, Train 16-4, Overpass 16-12). При этом казахстанский лидер коллектива стал лучшим игроком финала. За все игры Hobbit настрелял 90 "убийств", что в полтора раза больше остальных участников матча. Его рейтинг полезности достиг космического значения в 1.40.

Таким образом, "гамбиты" завоевали 400 000 долларов, а "медведи" увезли 180 000. Скорее всего, уже на следующей неделе две команды с казахстанцами впервые в истории войдут в топ-10 мирового рейтинга.