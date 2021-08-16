Болельщица Gambit, фанатка Тайсона и поклонница Зидана. Знакомимся с необычным учителем-геймером из Казахстана

Алматинка Салтанат является поклонницей Майка Тайсона и Зинедина Зидана. Кроме этого, девушка - заядлый геймер, которая не пропускает ни одной "зарубы" со своими друзьями. Подробнее о том, почему "детское" хобби стало ее любимым занятием, читайте в материале Vesti.kz.

"Однажды друг позвал на игру. Мне было непросто "рубиться" с соперниками более высокого уровня. Я играла ужасно, но появился стимул совершенствовать свои навыки. Я влюбилась в это прекрасное хобби и у меня стало получаться играть", - отметила Салтанат.

Первая игра геймерши - это классический Counter Strike. По ее словам, ей был по душе сам процесс игры, где происходят перестрелки и взрывы. Ее любимым оружием был "Калаш", но гранаты кидать для Салтанат было не менее увлекательным делом.

"Все свое детство провела, играя в стрелялки с мальчишками во дворе. Также увлекалась гонками: NFS и Flatout. Сейчас мы с ребятами собираемся в компьютерном клубе, чтобы "порубиться" в старые кооперативные игры, шутеры или гонки", - отметила она.

Девушка уверена, что компьютерные игры - это классное хобби, которое снимает стресс и позволяет немного удовлетворить свою потребность быть лучшим. По ее словам, в процессе игр развивается командная координация, логика, скорость реакции и мышление.

Салтанат не планирует стать стримершей. Девушку не интересует популярность и киберспортивное будущее. Ей достаточно играть с друзьями в свободное время.

"Большая часть геймеров - мужчины. Они всегда снисходительно относятся к девушкам. Однако это происходит до того момента, пока ты не покажешь, как ты умеешь играть. Мне нравится удивлять людей и оставлять их с носом", - подчеркивает Салтанат.

К слову, она является преподавателем математики. Салтанат любит читать книги, кататься на велосипеде, ходить в горы и играть в интеллектуальные игры.

"Мне нравится экстрим: я каталась на "тарзанке" и прыгала с тросом с 90 метров. Люблю новые эмоции и ощущения", - отмечает она.

Как оказалось, сердце Салтанат свободно. Однако сейчас она посвящает себя саморазвитию, любимому хобби и обучению детей.

"Я слежу за киберспортом и большим спортом. Мне нравится команда Gambit с нашим Абаем Хасеновым. А в большом спорте я болела за футболиста Зинедина Зидана, теннисистку Марию Шарапову и боксера Майка Тайсона", - поделилась геймерша.

Стоит отметить, что у Салтанат есть свои цели и мечты, однако на вопрос о них девушка ответила лаконично: "Я не хочу их озвучивать, но я их достигну. Главное, чтобы родные были здоровы, а я никогда не пропускала свои "зарубы" с друзьями".

В материале использованы фотографии из личного архива Салтанат.

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