Я был расстроен игрой нашей команды - тренер "Ордабасы"

Главный тренер "Ордабасы" Александр Седнев подвел итоги ответного матча 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу против "Мактаарала", передают Vesti.kz.

В ответной встрече "Мактаарал" проиграл со счетом 1:4, хотя в первой победил - 2:1.

"Мы рады, что прошли в следующий этап. Как бы парадоксально это ни звучало, мы прошли очень хорошую, организованную команду. Во всяком случае в играх с нами они казались организованными.

Что касается нашей игры: я был расстроен игрой нашей команды в первом матче. Думал, что хуже быть не может. Оказывается, может. Как это мы продемонстрировали в первом тайме. Нам не хватало энергии, не действовали академично. В итоге пропустили нелепый гол в свои ворота.

К счастью, наши лидеры нашли в себе силы зажечь искру. Также, с выходом игроков, добавили достаточно агрессии атакующей группе.

Сейчас нам надо готовиться к серии домашних матчей. Нужно быть внимательным, чтобы такие первые таймы не повторялись," - приводит его слова пресс-служба клуба.

Ранее стали известны все участники и пары 1/4 финала Кубка Казахстана. Первые матчи пройдут 17 мая, ответные - 7 июня.

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